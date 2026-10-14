La rajada de Lisandro Martínez contra el Manchester United tras caer ante el Atlético: "Esperaba más del director deportivo"
El argentino, muy crítico con la gestión de su club: "No puedo decir más"
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El partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United demostró que, más allá del resultado, las realidades de ambos clubes a nivel competitivo son muy diferentes. Y eso que los red devils se gastaron 173 millones de euros en tres jugadores el pasado verano: Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans, mientras que el gasto bruto de los rojiblancos se colocó en 123 'kilos' por cinco jugadores. En este sentido, Lisandro Martínez ha cargado duramente contra su propio club, y especialmente contra su director deportivo, por lo que considera una pobre gestión del club en el mercado de fichajes. A continuación, sus palabras:
Valoración del partido: "Muy malo. Tengo que controlarme mucho, pero a veces esto es un reflejo de cómo está nuestro club en este momento. Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de los de arriba, de la directiva. Esperamos que traigan más jugadores para competir, porque muchos otros equipos también están incorporando futbolistas. Además, el Atlético tiene un equipo increíble y hoy ha merecido ganar.
El nivel de la plantilla: "Sinceramente, esperaba más".
¿Está criticando la falta de fichajes?: "Sí, al cien por cien. Esperaba más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero. Nosotros, como jugadores, también tenemos que hacer más, pero también es importante construir una plantilla fuerte para estar preparados para noches como esta".
En qué posiciones faltan fichajes: "En general. Creo que la temporada pasada lo hicimos todo. Sentamos las bases para construir un equipo increíble, pero ahora había que dar un paso más y demostrar cosas. Es frustrante y decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado extraordinario. Es decepcionante".
Falta de confianza y fichajes del United hacia Carrick: "Creo que no. Él hace todo lo que puede, pero cada temporada es diferente. No puedes conformarte con lo que hiciste el año pasado. Los equipos ya te conocen, saben cómo juegas y conocen todos tus detalles. Si no cambias de una temporada a otra, tienes un gran problema.
Dudas en torno a Michael Carrick: "No puedo decir más. Porque, además, ahora es fácil señalar al entrenador y también es fácil señalar a los jugadores. Pero tenemos que mirar también a otras áreas".