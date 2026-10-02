Nuevo toque de atención para el RCD Espanyol de Manolo González

Fran Fuentes 02 OCT 2026 - 15:24h.

El conjunto perico ha caído en un amistoso a puerta cerrada frente al Ipswich Town este viernes por la mañana

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El Espanyol perdió este viernes, por 0-1, el amistoso contra el Ipswich Town que disputó a puerta cerrada para aficionados y prensa en el RCDE Stadium. El ensayo sirvió para no perder el ritmo de competición durante el parón liguero por el compromiso de las selecciones y medirse con un equipo de la Premier League. El entrenador blanquiazul, Manolo González, insistió en aspectos tácticos y técnicos con vistas al compromiso de LALIGA EA SPORTS contra el Málaga CF del próximo viernes 9 de octubre (21.00 horas, La Rosaleda).

Sin embargo, aunque se trata de un amistoso, el equipo suma una nueva derrota nada halagüeña de cara al regreso liguero. Y es que este parón largo se antojaba importante para que el técnico corrigiera muchos conceptos en el equipo. El propio Manolo González lo reconocía en sala de prensa tras el partido frente al Elche: "Debemos cambiar el chip, yo el primero. (...) Hay que volver a coger la esencia y no equivocarnos. Querer ser muy vistosos y llevar al equipo donde no toca no es el camino correcto. Nos estamos equivocando”, explicaba.

El mal arranque del Espanyol comienza a apretar a Manolo González

De todos modos, un amistoso a puerta cerrada no deja de ser un entrenamiento de mayor intensidad. Será frente al Málaga CF en La Rosaleda si el entrenador ha tocado al equipo las teclas necesarias para volver a competir en condiciones y como el propio Manolo quiere. Tras siete jornadas ligueras, el Espanyol es decimoquinto, habiendo perdido ya cuatro de los siete encuentros disputados. Es más, incluso tuvo que salir Monchi, director general deportivo del club, a ratificar al técnico en su puesto, desmintiendo que estuviera en peligro.

En otro orden de cosas, el partido también ha servido para que el central Andoni Gorosabel disputase sus primeros minutos como blanquiazul esta temporada. Por su parte, el delantero Javi Puado, que ultima su recuperación tras su lesión de la rodilla derecha, no ha participado.