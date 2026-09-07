María Trigo 07 SEP 2026 - 08:01h.

El entrenador del Espanyol da su opinión sobre las distintas polémicas del partido

Luis García Plaza entre su indignación y la explicación de Sesma Espinosa: "No es roja, no es roja"

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El empate a uno entre el RCD Espanyol y el Sevilla FC estuvo cargado de polémica. Si Luis García Plaza se quejó de la expusión de Sangante, su homólogo en el otro banquillo, Manolo González, hizo lo propio con el gol que le anularon a Omar El Hilali por fuera de juego de Marcos Fernández y que hubiera supuesto, en ese momento, el 1-0. Una situación que considera que "habría cambiado bastante el partido".

El entrenador del Espanyol manifestó en rueda de prensa que le dijeron que lo anularon "por fuera de juego porque estaba en la trayectoria y ya está, no hay más". Luego, Manolo González dio una explicación más amplía mostrando su enfado con las decisiones arbitrales en LALIGA EA SPORTS: "Son cosas que no se acaban de entender con los criterios. Yo creo que todo el mundo que ha visto el 1-0 nadie entiende muy bien por qué lo han anulado. Igual que el otro gol, si lo hubieran anulado, es increíble. Llegamos a un punto en el que a veces ni nosotros sabemos muy bien lo que es fuera de juego o lo que no es fuera de juego. Situaciones de antes, situaciones que se dan igual en un partido o que se ven una semana, ya no en el mismo partido, sino una semana u otra, y se arbitran de manera diferente. Siempre lo digo, que a veces ya no es que se puedan equivocar, que es difícil pitar, pero que los criterios sean un poco... que vayan un poco unificados".

¿Qué dice de la expulsión a Sangante?

La otra gran polémica del encuentro estuvo en la expulsión de Sangante en el minuto 58. El central del Sevilla vio la roja directa tras una acción con Roberto: "Cuando hay tantas situaciones que se arbitran tantas veces, yo sé que en teoría se hace para que sea más justo, pero es lo que te digo, que al final no lo tienen... Que los criterios sean iguales, es lo que te digo, que las acciones no se piten diferente. Entonces, cuando viene el jaleo, y es a lo que imagino que Luis se refiere, es por eso. Porque la situación de la expulsión creo que es clara; por mucho que toque el balón, toca al jugador. Creo que es clara. Si no, Roberto se queda delante de Vlachodimos. Y después las situaciones de los goles, pues son situaciones muy similares y se arbitran de una manera diferente. Yo entiendo que es difícil pitar y a veces yo creo que al árbitro le tienen que ayudar también".