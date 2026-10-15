Lucas Gatti 15 OCT 2026 - 21:39h.

Lisandro ya presionó en verano para vestir de rojiblanco

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El futuro de Lisandro Martínez vuelve a quedar bajo la lupa. El defensor argentino aparece en el radar del Atlético de Madrid y la posibilidad de dar el salto a LaLiga se mantiene abierta de cara al próximo mercado de fichajes. Su situación contractual, las diferencias con la dirigencia del Manchester United, el interés del equipo de Diego Pablo Simeone y el deseo del propio futbolista de cambiar de aires pueden volver a cruzar sus caminos.

El marcador central de 28 años, campeón del mundo con la selección argentina, tiene vínculo con el United hasta el 30 de junio de 2027. Aunque existe una opción para extenderlo por una temporada, por ahora su continuidad no está resuelta. En ese escenario, el mercado de invierno europeo -que se abrirá en enero 2027- aparece como una instancia para evaluar alternativas, mientras el Atleti sigue atento a su situación.

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El interés del conjunto rojiblanco no es nuevo. Después del Mundial de 2026, Licha Martínez fue vinculado con el Atleti y su nombre llegó a la mesa de la dirección deportiva. La posibilidad encajaba con la búsqueda de un defensor central de jerarquía para el equipo del Cholo, aunque hasta el momento no se concretó una oferta formal que permitiera avanzar en una operación.

Lisandro Martínez ve con buenos ojos su fichaje por el Atlético

Según pudo averiguar ElDesmarque, en el verano el zaguero presionó para un traslado al cuadro colchonero, para seguir a su buen amigo y compañero internacional, Cristian Cuti Romero, que dejó el Tottenham para ir a LaLiga. Para Martínez, la opción de jugar en España tiene un atractivo especial. El defensor estaría dispuesto a explorar un cambio de escenario, y la posibilidad de ponerse a las órdenes del Cholo Simoene es una alternativa que observa con buenos ojos. Sin embargo, el deseo del oriundo de Entre Ríos (Argentina) no alcanza por sí solo: el United conserva sus derechos y cualquier salida antes del vencimiento del contrato dependerá de que los clubes encuentren una fórmula viable.

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La historia tiene un antecedente que explica por qué el nombre del Atlético vuelve a aparecer. En el mercado de fichajes pasado, Lisandro esperó una llamada del Cholo Simeone que finalmente no se produjo. El equipo colchonero atravesaba semanas de ajustes en su plantilla y había manifestado públicamente la necesidad de reforzarse, pero el contacto que el defensor aguardaba no llegó a convertirse en una negociación concreta. Meses después, el escenario volvió a abrirse. El interés del conjunto madrileño y su voluntad de jugar en LaLiga alimentaron las versiones sobre una posible salida de Old Trafford. La operación, no obstante, quedó supeditada a la postura del Manchester y a la llegada de una propuesta que satisficiera las condiciones del club inglés.

Rajada tras la derrota del Manchester United

El presente también suma un elemento a la historia. Tras la reciente derrota del United ante el Atlético por la Champions League, Martínez cuestionó públicamente la planificación deportiva y reclamó una mayor inversión para que el equipo vuelva a competir por los objetivos más altos. Sus declaraciones no confirman una decisión de marcharse, pero vuelven a poner el foco sobre su relación con el proyecto de Manchester y sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses.

Lisandro tiene por delante una decisión importante: continuar en la Premier League, negociar una renovación o buscar un nuevo destino. El Atlético aparece como una posibilidad concreta dentro del radar para unirse a un plantel plagado de argentinos como Diego y Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Cuti Romero y Juan Musso, aunque todavía no hay una operación cerrada. Esta vez, la expectativa pasa por saber si el interés se transforma en una propuesta y si el llamado que no llegó en enero finalmente aparece en el próximo mercado.