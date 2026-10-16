Redacción ElDesmarque Madrid, 16 OCT 2026 - 12:36h.

El conjunto colchonero encadena cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones

El Atlético apuesta por Jonathan David y se prepara para abordar su futuro

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El Atlético de Madrid atraviesa un gran momento y eso se nota en el buen ambiente de que habido durante la sesión de entrenamiento de hoy. Diego Pablo Simeone ha aparecido este viernes con una actitud especialmente relajada, respirando profundamente y realizando estiramientos antes de la sesión, mientras que Julián Álvarez ha estado sorprendentemente sonriente junto a sus compañeros. Esta imagen llega en una racha de victorias que ha devuelto la confianza al vestuario rojiblanco y ha rebajado la tensión que había acompañado al equipo durante las primeras semanas del curso tras el 'culebrón Julián'.

Cuatro victorias consecutivas

El Atlético encadena cuatro triunfos consecutivos; ante Osasuna (4-0), Real Madrid (2-1), Alavés (1-2) y Manchester United (2-0). La victoria en el derbi fue un punto de inflexión y reforzó la confianza del grupo, mientras que el triunfo europeo frente al United ha terminado por confirmar esas buenas sensaciones. El equipo rojiblanco ocupa la segunda posición de LALIGA EA Sports con 19 puntos, los mismos que el Real Betis y cinco menos que el Barcelona, líder con 24. En Champions League, el balance es algo más ajustado tras la derrota ante el Liverpool en la primera jornada, pero el gran partido y los tres puntos que los colchoneros sumaron frente al United son otro argumento para que la parroquia rojiblanca esté satisfecha.

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Otro de los motivos por los que Diego Pablo Simeone se ha mostrado relajado en el entrenamiento de hoy es la excelente adaptación de varias de las incorporaciones y de los jugadores que el año pasado no acabaron de asentarse. Cristian ‘Cuti’ Romero, Alejandro Grimaldo, Álex Baena, Johnny Cardoso y Jonathan David están ganando peso en el equipo, mientras que Pablo Barrios, el líder de la medular colchonera, ha regresado de la lesión a un nivel excelso.

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Julián Álvarez, cada vez más cerca de su mejor versión

El delantero argentino sigue sin marcar, pero su evolución empieza a dejar señales positivas. Ante el Manchester United fue titular y se le vio más integrado en el juego ofensivo. El ruido alrededor de su futuro durante el verano parece haber quedado atrás con el posible cambio de agente y ahora, el objetivo es que recupere su mejor nivel sobre el césped. La sonrisa del delantero en el entrenamiento encaja, por tanto, con el momento que vive el equipo y el propio atacante. El conjunto rojiblanco juega este sábado frente al Espanyol a las 14:00 horas en el RCDE Stadium y tiene la posibilidad de prolongar su buena dinámica y seguir presionando al Barcelona en LaLiga.