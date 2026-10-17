Pablo Sánchez 17 OCT 2026 - 14:05h.

Simeone busca resolver el problema del Atlético de Madrid con una oportunidad

Destacó la gran sintonía que existe en el vestuario

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El Atlético de Madrid afronta el encuentro ante el Espanyol con la intención de prolongar las sensaciones tan positivas que transmite el equipo en estos momentos. En medio de lo deportivo siempre se cuelan noticias de futuro y en los últimos días se ha hablado mucho de Jonathan David.

El gran rendimiento que ha demostrado el canadiense en los seis partidos en los que ha participado hasta la fecha han dejado sensaciones muy positivas. Tres goles y dos asistencias son datos más que buenos como para que el Atlético se decante a ficharlo en propiedad.

Mateu Alemany, director deportivo colchonero, se pronunció al respecto en la previa del partido frente al Espanyol en DAZN. Alemany pidió calma con la operación, pero no esconde la buena relación que existe entre el club y el futbolista de cara al futuro. "Nosotros pactamos la opción de compra que podemos ejecutar en junio. Jonathan está muy contento con nosotros y nosotros con él, con su adaptacion rapidísima. Hay tiempo suficiente y ha demostrado ser lo que es. Ahora tenemos que estar concentrados en el partido de hoy que es complicado", explicó.

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El futuro de Marc Pubill

Otro de los jugadores cuyo crecimiento ha sido meteórico es Marc Pubill. Tanto en la selección como en el Atlético ha mostrado una adaptación récord y eso lleva al entorno rojiblanco a preguntarse cuándo moverá ficha el club por él. Alemany dio ciertas pistas sobre ello sin mojarse demasiado. "Hay muchas situaciones que continuamente se tienen en cuenta en el club, del rendimiento de los jugadores. Yo no voy a hablar de nadie, pero todo el mundo sabe que el jugador que se lo gana... Ha tenido una evolución espectacular, rapidísima. Estamos muy contentos con él y esperamos que esté muchos años con nosotros", comentó al respecto.