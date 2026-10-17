Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 12:48h.

Así salen Manolo González y Diego Pablo Simeone

Simeone busca resolver el problema del Atlético de Madrid con una oportunidad

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El sábado arranca en la jornada 9 de LALIGA EA Sports con el choque en Cornellà-El Prat entre el RCD Espanyol y el Atlético de Madrid con dos rachas contrapuestas ante las malas sensaciones del conjunto perico en los últimos encuentros y la gran racha de triunfos colchonera. Manolo González y Diego Pablo Simeone llegan a pesar de todo al encuentro con la obligación de ganar para ambos y con estas alineaciones para el duelo del RCDE Stadium.

En el Espanyol, la principal sorpresa por parte de Manolo es la titularidad de Drkusic, a quien el club blanquiazul ha anunciado en el centro del campo. Esto provocaría que el esloveno jugase como pivote sosteniendo a Pol Lozano y Edu Expósito o que jugase como tercer central junto a Riedel y Cabrera en un 5-4-1.

El damnificado de la titularidad de Drkusic es Tyrhis Dolan, ya que Javi Hernández pasará a una de las bandas del ataque con Bryan Zaragoza jugando por el otro costado. La otra novedad con respecto al último once, en La Rosaleda, es la presencia de Roger Hinojo en el lateral zurdo en lugar de Hartman dentro de la alternativa entre los dos futbolistas durante la presente campaña.

Por parte del Atlético de Madrid, Dani Martínez es la gran sorpresa de Diego Pablo Simeone al entrar el canterano en la zaga rojiblanca en teoría en el costado izquierdo, con Marc Pubill por la derecha y el Cuti Romero y Hancko como centrales. El zaragozano vuelve a tener minutos después de haber sido titular en el choque contra el Málaga en el Metropolitano en el arranque de la temporada.

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En el centro del campo, ante la lesión de Koke Resurrección y la "indisposición" de Johnny Cardoso, Morten Hjulmand vuelve a la titularidad después de varios partidos con menos minutos para jugar al lado de Pablo Barrios, que no rota. Sí arrancarán desde el banquillo Marcos Llorente y Julián Álvarez para que entren Ademola Lookman y Jonathan David además de los ya citados Dani Martínez y Hjulmand.

Alineaciones confirmadas del Espanyol-Atlético de Madrid

XI del Espanyol: Ángel Fortuño; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Roger Hinojo; Vanja Drkusic, Pol Lozano, Edu Expósito; Javi Hernández, Bryan Zaragoza, Roberto Fernández.

XI del Atlético: Jan Oblak; Marc Pubill, Cuti Romero, Dávid Hancko, Dani Martínez; Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang In Lee, Ademola Lookman; Jonathan David.