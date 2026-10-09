Joaquín Anduro 09 OCT 2026 - 23:49h.

Bryan Zaragoza negó que su gol estuviera dedicado a la afición del Málaga

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El Málaga y el Espanyol finalizaron 1-1 en su compromiso de este viernes en la jornada 8 de LALIGA EA Sports, la primera en la vuelta del parón de selecciones, con Adrián Niño igualando el golazo inicial de Bryan Zaragoza. Una diana con polémica por la celebración del jugador malagueño llevándose el dedo al oído ante la grada de La Rosaleda y, tras el partido, en DAZN, ha negado que esto fuera un mensaje y ha recalcado que el club blanquiazul "nunca le ha querido".

Bryan Zaragoza, tras el Espanyol-Málaga

Sensaciones tras el empate final: "Jodido, muy jodido. Creo que ellos han jugado bien, no han jugado mal. Igual es un empate más o menos justo. Es verdad que en la primera tuvimos ocasiones para ganar y matar el partido pero nos vamos con muy mal sabor de boca porque el gol ha sido en la última jugada prácticamente y es jodido".

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Dedicatoria a la grada en la celebración: "No, qué va, no hay ningún mensaje ni hay nada. Yo al Málaga le tengo un cariño y un respeto aunque nunca he jugado aquí. Llevo tiempo que no me encuentro con el gol y hoy meto un gol y lo voy a celebrar. Todos me tienen que entender y comprender, yo no mando ningún mensaje a la afición. Yo al Málaga lo respeto, es el club de mi ciudad pero yo, si marco, por qué no lo puedo celebrar. Tampoco entiendo la rabia hacia mí o sesos comentarios porque yo no he hecho nada malo, solo he metido un gol y lo he celebrado, no he hecho ningún gesto a la grada ni he hecho nada".

Situación del Málaga y enfado tras la celebración en un verano con rumores de fichaje: "Sí, claro que podría haber jugado pero nunca me han querido y nunca he jugado. No tengo por qué no celebrar el gol. Yo, por su parte, creo que se han equivocado y, si les ha sentado mal o han creído que es un mal gesto para ellos, no es un gesto para ellos. Es una celebración porque me costaba encontrarme con el gol, he marcado y me he sentido feliz. Solamente le dediqué el gol a mi hijo y a mi mujer y, si a alguien le ha sentado mal, le pido perdón y listo, tampoco quiero que nadie se sienta ofendido. Además, es el club de mi ciudad".

Recuperarse en casa: "Creo que esto nos tiene que doler a todos, tenemos que subir el ritmo más y espabilar. Tenemos que centrarnos en varias cosas y seguir hacia arriba".