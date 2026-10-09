Joaquín Anduro 09 OCT 2026 - 21:37h.

Bryan Zaragoza recibió la ira de La Rosaleda tras su celebración

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El Málaga llegaba al partido ante el Espanyol con la necesidad de ganar su primer partido en el regreso a LALIGA EA Sports después del parón de selecciones y la cosa no pudo empezar peor. El conjunto perico se adelantó con un golazo de Bryan Zaragoza después de una jugada personal y el jugador malagueño calentó a la afición de La Rosaleda con su celebración.

Tras una primera ocasión de Larrubia que despejó Fortuño, los de Manolo González se adelantaron en un contraataque que cambió de rumbo cuando la pelota le llegó a Bryan. Este recogió el balón y realizó dos amagues que dejaron rotos a Carlos Puga y al debutante y exespanyolista Calero para terminar batiendo a Alfonso Herrero con un disparo colocado al palo corto.

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Primer gol del atacante malagueño desde su llegada al Espanyol tras el que dejó una celebración que no le gustó nada a la parroquia local. El jugador visitante se llevó el dedo al oído corriendo hacia la grada despertando los silbidos por parte de la afición malaguista.

La afición del Málaga desata su ira contra Bryan Zaragoza

El tuit del Málaga CF informando del gol de Bryan Zaragoza se llenó de respuestas de aficionados del cuadro de la Costa del Sol y muchos de ellos insultaban al futbolista por su dedicatoria. Otros criticaron a Loren Juarros por no haber ido a por él en el mercado de fichajes de verano y otros señalaron directamente a la defensa del equipo.

Más tarde, el extremo andaluz volvió a tener sus más y sus menos tanto con la afición de La Rosaleda como contra el propio equipo blanquiazul. En una carrera detrás de Carlos Puga, Bryan empujó por dos veces al lateral de Albuñol y este se revolvió recriminándole mientras el jugador del Espanyol se le encaraba gritando y la afición le comenzó a dedicar silbidos y sonoros insultos.