Joaquín Anduro 09 OCT 2026 - 19:46h.

Así salen Juanfran Funes y Manolo González

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Después de un muy extenso parón de selecciones, este viernes regresa LALIGA EA Sports en La Rosaleda con un duelo de equipos blanquiazules entre Málaga y Espanyol en el que los locales buscan su primer triunfo tras el regreso a Primera y los visitantes recuperarse de las dos derrotas con las que se fueron a la ventana internacional. Un choque de necesidades en uno y otro club para el que dos técnicos de la casa como Juanfran Funes y Manolo González tienen estas alineaciones confirmadas.

Muchos cambios en el once del Málaga con respecto al último duelo en la visita al Getafe ya que, en dicho encuentro, Funes también optó por rotaciones dentro de una semana de tres partidos. En la defensa, Fernando Calero ya está recuperado y podrá estrenarse finalmente como jugador malaguista en una zaga en la que entra junto a Rafita por Berrocal y Salinas.

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Por delante, una novedad en el centro del campo con la presencia de Pablo Martínez, que sustituye a Carlos Dotor y en la delantera con Chupe recuperando el sitio que ocupó Eneko Jauregi. Diego Murillo, Jens Cajuste, Aarón Ochoa y Julen Lobete son las bajas por lesión en el equipo de la Costa del Sol.

La principal novedad en el Espanyol es el cambio en la portería ya que Ángel Fortuño será el portero titular en lugar de Marko Dmitrovic junto a otras suplencias destacadas como la de Edu Expósito. El serbio será el principal futbolista que pague los platos rotos tras las últimas derrotas frente al Rayo y, sobre todo, contra el Elche en casa, dándole la alternativa Manolo González al hombre que se tildó como sustituto de Joan García desde la cantera espanyolista.

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Entre las bajas, la buena noticia está en el regreso a una convocatoria de Javi Puado, que podrá sentarse en el banquillo después de varios meses por lesión. Los que no están disponibles por problemas físicos son Kike García y Jofre Torrents, ausencias en la convocatoria junto a Andoni Gorosabel, por decisión técnica.

Alineaciones confirmadas del Málaga-Espanyol

XI del Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Fernando Calero, Ángel Recio, Rafita; Rafa Rodríguez, Pablo Martínez, David Larrubia, Dani Lorenzo, Joaquín Muñoz; Chupe.

XI del Espanyol: Ángel Fortuño; Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Clemens Riedel, Quilindischy Hartman; Pol Lozano, Edu Expósito, Javi Hernández; Tyrhys Dolan, Bryan Zaragoza, Roberto Fernández.