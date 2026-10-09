David Torres Valencia, 09 OCT 2026 - 18:27h.

Su selección se despedirá de Mestalla en marzo

Valencia encarga una copia del mural urbano de De la Fuente vandalizado en Barcelona

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Luis de la Fuente ha aprovechado la festividad del 9 d’Octubre para visitar València, una ciudad que ha querido reconocer su trayectoria al frente de la selección española y el éxito del fútbol nacional. La jornada ha incluido el homenaje a Ferran Torres y Álex Grimaldo, reconocidos como hijos adoptivos de la ciudad, y la inauguración del mural dedicado al seleccionador en Montolivet. Una obra con una historia especial, después de que el mural original dedicado a De la Fuente en Barcelona fuera vandalizado, y que València ha recuperado como símbolo de reconocimiento y agradecimiento. Al terminar el acto, De la Fuente ha atendido a los medios de comunicación con un mensaje para los jugadores valencianos como Javi Guerra o Carlos Espí, que ya ha tenido a sus órdenes, y agradeciendo las palabras de Flick sobre su trato a los jugadores.

Hansi Flick ha dicho que está muy contento con sus métodos y que le gusta la gestión de los minutos, a lo que De la Fuente ha dicho. "Encantado con sus palabras. Nosotros trabajamos siempre para cuidar a los futbolistas. Siempre decimos que protegemos su salud y nos gusta que los clubes lo sepan y que sus entrenadores lo reconozcan. Que lo haga un entrenador como Hansi Flick todavía nos da mucho más mérito. Estoy encantado y agradecido por sus palabras. Seguiremos haciéndolo así".

Además, ha comentado las siguientes cuestiones:

Luis, qué reconocimiento. València se abre de nuevo a la selección española.

Sí, ya te lo comentaba antes. Estoy abrumado, emocionado. Esto es algo que se escapa de lo que uno puede imaginar: este cariño, este recibimiento. Me hace sentir muy orgulloso, pero muy orgulloso por lo que represento. Entiendo que es un homenaje a Luis de la Fuente, a un grupo de futbolistas especiales, como he comentado, y a un grupo de trabajo maravilloso. La Real Federación Española de Fútbol está haciendo un trabajo fantástico y tenemos un país entregado con su selección. Es orgullo de selección y de país. Hoy me siento muy orgulloso de estar aquí, en València, y de estar en España.

El presidente ha anunciado que la selección jugará un partido en Mestalla. ¿Qué te parece la posibilidad de despedirse del estadio?

Mi primer partido por televisión fue un Valencia-Atlético de Bilbao. Se veía maravilloso. Ya estuvimos aquí hace poco tiempo, jugando un partido con un ambiente sensacional, y a mí me encantaría. València es una de las ciudades fantásticamente futboleras. Además, Mestalla es un campo histórico, mítico. Sería un momento de colofón para cerrar y subir a Mestalla. Es bueno para Mestalla y para la selección española.

¿Consideras positivo que la selección juegue en Mestalla, un campo histórico?

La experiencia que tengo de haber estado aquí fue excepcional. Tengo un recuerdo maravilloso. Recuerdo que hicimos la previa del partido y reunimos en el entrenamiento a cerca de 30.000 personas. No se puede pedir más. La afición siempre está volcada con la selección española y eso me hace sentir muy orgulloso. Insisto, dirigir a la selección española y tener un país como el que tenemos es un orgullo.

Los niños de la escuela de fútbol del barrio nos han dicho que les hace muchísima ilusión verte y que van a intentar aplicar alguna de tus tácticas en sus partidos. ¿Qué les dirías?

Creo que la táctica más importante es ser buena persona desde el principio. Ser compañero, respetuoso, solidario y generoso. Los entrenadores deben enseñarles eso antes que las cuestiones tácticas y futbolísticas. Ese sería el mejor legado que puede dejar un entrenador a un jugador de fútbol. Es lo que a mí me han dejado mis entrenadores y lo que yo he tratado de hacer con mis jugadores. Así que animo a los entrenadores de la escuela a que formen primero a los niños como personas.

Has hablado maravillas de València. ¿Cuándo llegará el próximo jugador valenciano a la selección? Has tenido a Carlos Espí cerca y en el radar estuvo Javi Guerra. ¿Cuándo será su debut?

He tenido a muchos futbolistas de aquí que luego estuvieron conmigo en categorías inferiores, y muchísimos jugadores valencianos. Ahora, gracias a Dios, tenemos una selección de un nivel altísimo. Siempre digo que quienes quieran entrar en la selección deben seguir trabajando igual, entregándose igual y manteniendo los valores de los que hablábamos antes. Si los ponen en práctica, tendrán siempre las puertas de la selección abiertas y serán muy bien recibidos.

Ojalá. Afortunadamente, tenemos una cantera futbolística en España sensacional y eso nos hace sentirnos muy orgullosos y felices, porque el futuro del fútbol español está garantizado. Así que mucho ánimo a todos los jugadores españoles y valencianos.

¿Un mensaje para Espí?

Para todos. Gracias, chicos.