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Luis de la Fuente se emociona al visitar su mural en Valencia: “Desde hoy me siento un valenciano más”

De la Fuente en Valencia
Luis de la Fuente se emociona al visitar el mural que le dedica València y agradece el homenaje. ElDesmarque
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Luis de la Fuente ya ha podido contemplar en persona el mural que València le dedica tras conquistar el Mundial con la selección española. El seleccionador nacional ha visitado este 9 d’Octubre la obra situada en el barrio de Montolivet, un homenaje a un equipo que hizo historia y que también ha protagonizado episodios de vandalismo, como el que sufrió el mural dedicado al técnico en Barcelona. La obra de De la Fuente vandalizada en Barcelona propició la iniciativa en Valencia, que encargó una copia recreada por el artista Alberto León, en una superficie de mayores dimensiones y con mejoras para protegerla. El seleccionador, con mensaje incluido para Flick, y ajeno a la caída de una farola durante el acto, se ha emocionado al ver el cariño de los valencianos.

De la Fuente en Valencia
De la Fuente en Valencia. eldesmarque.com
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Recibido como un ídolo, se emociona

El técnico, recientemente proclamado campeón del mundo, se ha emocionado al contemplar la imagen y el recibimiento y ha agradecido el gesto de la ciudad, que ha querido rendirle tributo en una fecha tan señalada para los valencianos. La historia del mural tiene, además, un capítulo previo en Barcelona. La obra original que realizó el artista en la ciudad condal fue vandalizada poco después de su creación. València recuperó entonces la iniciativa y apostó por una versión de mayores dimensiones, con mejoras técnicas destinadas a facilitar su conservación y dificultar nuevos actos vandálicos.

De la Fuente en Valencia
De la Fuente en Valencia. eldesmarque.com
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De la Fuente ha visto el mural que València ha dedicado al triunfo en la pasada Copa del Mundo de la Selección Española, situado en el barrio de Montolivet, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, por el presidente de la Real Federación España de Fútbol (RFEF), Javier Louzán, por el director general de Deportes, Luis Cervera, por el presidente de la Federación Valenciana, Salvador Gomar y el presidente de la Diputación, Vicente Mompó. Para el seleccionador, el resumen ha sido sencillo: “Desde hoy me siento un valenciano más”.

De la Fuente en Valencia
De la Fuente en Valencia. eldesmarque.com
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“Fue tremenda la alegría”, ha dicho en referencia a la creación del mural en València. “Yo estoy muy orgulloso de mi tierra, que es La Rioja. Pero desde hoy, creedme, soy un valenciano más. Muchas gracias y seguid sintiéndoos españoles”, ha agradecido al numeroso público asistente al acto, que lo ha recibido entre aplausos y gritos de “¡Campeones!”.

De la Fuente en Valencia
De la Fuente en Valencia. eldesmarque.com

“Estas manos que se ven aquí –en referencia al mural- representan a todo un país. Este mural es vuestro, es de toda España”, ha añadido De la Fuente.

El mural reproduce una de las imágenes más emblemáticas de la celebración del campeonato: Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo mientras los jugadores de la selección lo mantean. Una escena que traslada a las calles de València la emoción de un triunfo deportivo y el vínculo creado entre el equipo y la afición.

De la Fuente en Valencia
De la Fuente en Valencia. eldesmarque.com

Durante el encuentro, el seleccionador ha podido contemplar de cerca una obra que reconoce el talento y el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico, además de la ilusión compartida por los aficionados.

La alcaldesa de València, María José Catalá, que ha acompañado a Luis de la Fuente durante la visita, ha señalado que “estamos muy contentos”. “Yo hablé con el seleccionador espanyol hace unas semanas. Él había visto la noticia de que habíamos recuperado el mural que había sido vandalizado en Barcelona. Me dijo que estaba muy contento y sorprendido de que estuviera en València. Estaba muy agradecido y me anunció que quería venir y quería aprovechar un día especial”, ha relatado la alcaldesa.

De la Fuente en Valencia entre la alcaldesa y el autor del mural
De la Fuente en Valencia entre la alcaldesa y el autor del mural. eldesmarque.com

Un homenaje al Mundial en Montolivet

El mural ocupa la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montolivet, en la plaza Vicente Alcober Coloma. La obra reproduce una de las imágenes más simbólicas de la celebración del campeonato: Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo mientras los jugadores de la selección española lo mantean.

De la Fuente en Valencia
De la Fuente en Valencia. eldesmarque.com

La pieza, realizada por Alberto León, nació como un homenaje al triunfo mundialista y al impacto que el equipo ha generado entre los aficionados. El Ayuntamiento de València impulsó esta iniciativa para reconocer el esfuerzo, el talento y la ilusión que despertó la selección española.

De izquierda a derecha: Salva Gomar, presidente de la FFCV, Louzán, de la RFEF, Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat y De la Fuente
De izquierda a derecha: Salva Gomar, presidente de la FFCV, Louzán, de la RFEF, Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat y De la Fuente. eldesmarque.com

Antes, en la Generalitat

La visita de De la Fuente coincide con el 9 d’Octubre, una jornada especial para la ciudad, que conmemora la entrada en la ciudad del Rey Jaime I en 1238, y que ha sido aprovechada para nombrar hijos adoptivos a Ferran Torres y Álex Grimaldo, dos de sus pupilos, y mostrar al seleccionador el cariño y el reconocimiento de los valencianos por su papel al frente de la selección española campeona del mundo. Allí ha coincidido con el presidente de la Generalitat y le han anunciado que Mestalla será sede del partido de cuartos de la Nations League.

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