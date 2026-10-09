Tres heridos leves en València tras caer una farola durante el homenaje a Luis de la Fuente

David Torres 09 OCT 2026 - 17:30h.

Se cayó una farola de hierro. Fueron atendidos in situ por el SAMUR

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ValenciaTres personas han resultado heridas leves este 9 d’Octubre en València después de que una farola de hierro se doblara y cayera sobre varios asistentes durante el acto de homenaje a Luis de la Fuente, seleccionador nacional, con motivo de la visita al mural que la ciudad le dedica en el barrio de Montolivet.

Los hechos se han producido mientras De la Fuente atendía a los medios de comunicación junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Federación, Rafael Louzán, en un acto que había congregado a un centenar de personas y en el que no han faltado tampoco el presidente de la Diputación, Vicente Monpó, el director general de deportes, Luis Cervera y el presidente de la Federación Valenciana, Salva Gomar.

Según testigos presenciales, ante la acumulación de gente, una señora se ha abrazado a una farola de hierro y tres chavales se han encaramado con lo que la farola ha acabado venciendo y doblándose por la mitad y desplomándose sobre tres personas que se encontraban en la zona.

Tres personas atendidas en el lugar

Como consecuencia de la caída, un hombre ha sufrido una brecha superficial en la cabeza, según fuentes municipales. Otra mujer ha recibido el impacto en un hombro y una tercera persona ha resultado afectada en una pierna. Los tres heridos han sufrido lesiones leves.

Una dotación del SAMUR y al menos medio docena de agentes de la Policía Local han acudido para atender a los afectados in situ, sin que se hayan registrado más daños personales.

Por su parte, el personal municipal presente en el acto ha procedido a vallar la farola y a acotar la zona para evitar nuevos incidentes.

El suceso ha ocurrido durante la visita del seleccionador al mural situado en la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montolivet, en la plaza Vicente Alcober Coloma. La obra, realizada por el artista Alberto León, reproduce la imagen de De la Fuente levantando la Copa del Mundo mientras los jugadores de la selección española lo mantean, en homenaje al triunfo mundialista.