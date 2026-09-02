Valencia encarga una copia del mural urbano de De la Fuente vandalizado en Barcelona

David Torres 02 SEP 2026 - 20:46h.

Está ubicado en Mont

Destrozan el mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona tras ganar el Mundial

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ValenciaEl Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Turismo e Innovación, ha impulsado la creación de un gran mural de arte urbano en el barrio de Montolivet para rendir homenaje a la Selección Española de Fútbol por su reciente victoria en el Mundial; que además es el mismo que vandalizaron en Barcelona poco después del de Ferran Torres. “De esta forma, la ciudad demuestra su orgullo por los éxitos del equipo nacional y se consolida como un gran lienzo urbano que apoya y respeta el talento de los artistas”, tal como ha anunciado hoy la presidenta de la Junta Municipal de Russafa, la concejala de Turismo, Paula Llobet.

Según confirmó este miércoles el consistorio, el mural, que muestra al técnico con una amplia sonrisa y el trofeo en una mano, comenzará a pintarse este jueves 3 de septiembre en la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montolivet, situado en la plaza Vicente Alcober Coloma en el barrio de Russafa.

“De esta forma, la ciudad demuestra su orgullo por los éxitos del equipo nacional y se consolida como un gran lienzo urbano que apoya y respeta el talento de los artistas”, señaló la concejala de Turismo, Paula Llobet.

Así es el mural

“El mural capturará la histórica celebración del campeonato, con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, alzando la Copa del Mundo mientras es manteado por los jugadores. Y la intrahistoria de este mural le aporta un valor añadido muy especial, ya que Alberto León realizó, recientemente, la misma pieza en Barcelona, pero apenas 24 horas después de su creación, este homenaje sufrió actos vandálicos que lo destrozaron”, ha explicado Llobet.

“Ante esta situación, desde la Junta Municipal de Russafa se contactó rápidamente con el artista para brindarle una alternativa en positivo: recuperar su obra en València, en una superficie mucho mayor y con mejoras técnicas para garantizar su conservación”, ha añadido la edil.

La concejala ha subrayado el carácter “acogedor” de la iniciativa. “Nos parecía una magnífica oportunidad que Alberto León pudiera volver a realizar en València una obra que tuvo una vida tan corta en otras calles. Aquí tendrá un espacio mucho mayor, podrá mejorar su técnica y, sobre todo, permanecerá para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de ella con total respeto y orgullo por nuestra Selección”, ha aclarado Llobet.