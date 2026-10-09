Prisión provisional sin fianza para Rakan Al Thani, hijo del jeque del Málaga CF

Fran Fuentes 09 OCT 2026 - 11:22h.

Esta decisión corresponde a medidas cautelares por riesgo de fuga, ya que todavía no se ha producido el juicio

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Rakan Al-Thani, hijo del jeque Abdullah Al-Thani, propietario del Málaga CF, ingresará en prisión provisional y sin fianza por orden de la jueza María de los Ángeles Ruiz González, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga. La decisión, que corresponde todavía a medidas cautelares debido al riesgo claro de fuga, se produce después de que el catarí declarase este jueves por videoconferencia desde los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

Durante su comparecencia, Rakan negó los hechos que se investigan y rechazó cualquier implicación en las presuntas irregularidades cometidas durante su etapa en el Consejo de Administración del club. De este modo, la Fiscalía había solicitado su encarcelamiento, una petición respaldada por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) y el Ayuntamiento de Málaga.

La decisión supone un nuevo giro en una causa que se prolonga desde hace años y que ha estado marcada por la ausencia de los principales miembros de la familia Al-Thani ante la Justicia española. Rakan fue detenido el pasado 12 de septiembre en el aeropuerto de Múnich cuando se disponía a viajar a Catar, en cumplimiento de una orden internacional de detención. Tras ser entregado a las autoridades españolas, pudo finalmente comparecer ante la jueza.

Así las cosas, la Fiscalía reclama 14 años y medio de prisión para cada uno de los cuatro miembros de la familia investigados: Abdullah Al-Thani y sus hijos Rakan, Nasser y Nayef. Las acusaciones incluyen presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos. También se solicitan 18 años de inhabilitación para administrar sociedades para cada uno de ellos.

BlueBay fue la única de las acusaciones que no apoyó el ingreso en prisión y pidió que Rakan quedara en libertad con medidas cautelares. Su defensa dispone ahora de cinco días para designar un abogado particular. De este modo, la situación vuelve a colocar el foco sobre Abdullah Al-Thani, que continúa sin comparecer ante la Justicia española. Mientras tanto, el Málaga CF permanece bajo administración judicial con José María Muñoz desde febrero de 2020.