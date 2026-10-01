Aprobado el traslado de Rakan Al Thani a España tras su detención en Alemania

Fran Fuentes 01 OCT 2026 - 18:54h.

El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga emitió una orden de arresto internacional y traslado el pasado verano

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Un tribunal alemán ha dado el visto bueno al traslado a España de Rakan Al Thani, después de su detención hace dos semanas, en relación con la investigación sobre la gestión del Málaga CF. El hijo del jeque Abdullah Al Thani fue detenido el pasado 12 de septiembre en el aeropuerto de Múnich, cuando se disponía a viajar a Doha. Las autoridades alemanas detectaron una alerta internacional relacionada con la orden judicial española y procedieron a su arresto.

Así lo revela Deportes COPE Málaga. Según este medio, Rakan Al Thani será trasladado a España y deberá comparecer ante la jueza María de los Ángeles Ruiz. En esa comparecencia, la magistrada decidirá su situación cautelar, que podría traducirse en prisión provisional, prisión provisional eludible mediante el pago de una fianza o puesta en libertad. De este modo, tras la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que establece un plazo máximo de diez días para completar la entrega, tras la cual se pondrá a disposición de la jueza.

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Entre las actuaciones pendientes figuraba la recepción de la traducción al alemán de la OEDE. Tras varias semanas de espera, la justicia alemana ha aceptado finalmente la petición española y ha autorizado la extradición.

La orden fue dictada el pasado 7 de julio, y afecta también a Abdullah Al Thani y a sus hijos Nayef y Nasser. Los cuatro están investigados por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos, supuestamente cometidos durante su gestión del Málaga CF.

Así las cosas, la Fiscalía solicita para cada uno de ellos 14 años de prisión: seis de ellos por apropiación indebida, otros seis por administración desleal, y dos más por imposición de acuerdos abusivos. Del mismo modo, se les reclamarán multas, responsabilidades civiles y se enfrentan a 14 años de inhabilitación para administrar sociedades mercantiles.

No en vano, este procedimiento se remonta a la etapa de la familia Al Thani al frente del Málaga. Desde entonces, el club se mantiene bajo intervención judicial, nada menos que desde febrero de 2020. Eso sí, la entrega de Rakan Al Thani abrirá una nueva fase del caso, pendiente ahora de las medidas que adopte la jueza tras su comparecencia.