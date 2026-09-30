Pablo Sánchez 30 SEP 2026 - 09:16h.

Fernando Calero revela la charla con su representante antes de fichar por el Málaga: "Ese aliciente"

Se pierde la temporada por lesión

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El Málaga afronta el parón de selecciones con varias tareas en el horizonte. La primera de ellas es preparar con esmero la vuelta a la competición con el firme objetivo de lograr la primera victoria en LALIGA EA SPORTS tras siete jornadas. Tantos días sin competir también servirán para recuperar la mejor versión de aquellos jugadores que aún no la han alcanzado. En cuanto al vestuario, este tiempo servirá para que el club sopese qué hacer con la plaza libre que deja Julen Lobete tras causar baja para toda la temporada debido a su grave lesión.

Con el transcurrir de los días el Málaga parece tener clara la decisión. La posibilidad de acudir al mercado invernal está sobre la mesa, aunque parece ser la opción menos apetecible en Martiricos. Tanto es así que, según informa Diario Sur, todo apunta a que la solución quedará en casa. A no ser que el panorama cambie próximamente, la solución al problema de Lobete parece que no pasará por acudir al mercado de enero.

Las miradas están puestas en dos de los fichajes más tardíos del verano: Aznou y Cajuste. Ambos, lateral zurdo y pivote, podrían hacer las veces de Lobete una vez alcancen su plenitud física, para la cual trabajan a destajo durante estos días de parón. Pequeñas molestias y lesiones han lastrado el inicio de temporada para ambos, aunque esperan estar en perfectas condiciones para la vuelta a la competición.

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Lobete se opera del cruzado y se pierde la temporada

El delantero del Málaga Julen Lobete ha sido operado este miércoles de la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha, lo que le mantendrá de baja durante toda la temporada, informó el club malagueño.

Lobete se lesionó en un entrenamiento el pasado 3 de septiembre, hasta cuando estuvo entre los convocados en los partidos contra el Atlético de Madrid, Deportivo y Real Madrid. El Málaga podrá realizar, según la reglamentación, un fichaje de un jugador que esté sin ficha en la actualidad para sustituir a Julen Lobete, ya que su lesión sobrepasa los cinco meses de inactividad.

El club malaguista está sopesando la contratación de un refuerzo y estudiando todos los ofrecimientos recibidos, aunque por el momento no se ha decidido e incluso cabría la posibilidad de que espere hasta el próximo mercado de fichajes de enero. Julen Lobete se une a las bajas del centrocampista Aaron Ochoa, también operado de la rotura del menisco derecho; y el defensa Diego Murillo, en periodo de recuperación de una lesión de rodilla producida en el último encuentro de la pasada temporada ante el Almería.