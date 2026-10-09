Fran Fuentes 09 OCT 2026 - 09:41h.

El director general deportivo del conjunto perico se sincera sobre las dificultades de este curso en su planificación deportiva

Manolo González asume las dudas sobre su futuro y replica: "Cuando íbamos quintos la gente no vino a regalarme un coche"

Compartir







Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, mantiene su dualidad como director general deportivo del RCD Espanyol y como presidente del CD San Fernando 1940. En este sentido, el gaditano tiene claro cuál es su prioridad en el día a día y, aunque su amplia trayectoria le avala para dirigir un cargo como el del conjunto perico, reconoce que se ha visto comprometido por nuevas dificultades que no había experimentado nunca antes en su carrera, y que han requerido la necesidad de adaptarse.

Así lo ha revelado en El Partidazo de COPE. En primer lugar, explica quién es quien dirige el área deportiva en su CD San Fernando 1940 y cuál es su función en el club: "Javier Garrido, un compañero que jugó conmigo cuando éramos pequeños, y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Yo ahí, poco. Porque yo, en la parte deportiva, me meto muy poco. Sí, de verdad, de verdad. No tengo tiempo. Estoy mucho más vinculado al RCD Espanyol, que al final es mi trabajo. Me dedico más al tema institucional, al tema de buscar dinero, relaciones con el Ayuntamiento, a buscar patrocinadores... Pero lo que es planificación deportiva y tal, eso lo hacen entre el director deportivo y el entrenador", explica, ante la incredulidad de Joseba Larrañaga.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones del Levante UD y el Sevilla FC en la Jornada 8 de LALIGA

La felicidad de Monchi en el Espanyol: "Me han acogido con cariño"

Posteriormente, pasó a hablar del RCD Espanyol, donde admite que se siente muy cómodo: "Estoy muy contento. Primero, porque me han acogido con mucho cariño. Todo lo que me dijeron antes de llegar se está cumpliendo. Luego he descubierto un club que me gusta mucho. Me gusta mucho la vinculación del aficionado perico con su club, los valores que representa el Espanyol y las ganas que hay de salir adelante", explica.

Por último, sobre si es más difícil dirigir un club con grandes recursos o uno con muy pocos, Monchi siente que cada cosa tiene sus complicaciones: "Es complicado en ambas circunstancias. Yo he descubierto este mercado una faceta que no había vivido, que es la de ajustar tu planificación al límite salarial. Yo en Sevilla nunca tuve ese problema, ni en Roma, ni en Birmingham. Pero aquí me he tenido que adaptar. Ha sido difícil pero también motivante. Es un reto que te pones a ti mismo, intentar cubrir los límites que te pone la normativa. Yo creo que las exigencias existen ya en todos los niveles, y no te podría decir qué es más complicado o menos complicado. Yo creo que están al mismo nivel", sentencia.