Pablo Sánchez 17 OCT 2026 - 17:41h.

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Evita hablar sobre su continuidad en el banquillo

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El Espanyol volvió a dejar escapar dos puntos en la recta final. Cierto es que en esta ocasión se trataba del Atlético de Madrid, pero las sensaciones son las mismas. El cuadro perico volvió a pecar de la misma forma que hace unos días y muchos coinciden en que el planteamiento de Manolo González no fue el adecuado. El propio entrenador se encargó de dar su opinión al respecto en rueda de prensa.

Manolo González solo achacó a un punto de vista las críticas desde un sector del entorno del Espanyol sobre su planteamiento y se escuda en la principal diferencia que existe entre el Atlético y el Real Madrid, con quien el conjunto catalán perdió con un tanto de Carlos Espí en la recta final.

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El rival no tiene nada que ver con el Madrid, la situación que trae el rival no tiene nada que ver con el tipo de juego del Madrid porque es un equipo mucho más vertical. Es un equipo que todos los goles los marca de la misma situación. En la primera parte lo hemos pasado muy mal 25 minutos. A partir de aquí, creo que del 25 al 45 no ha pasado gran cosa, de hecho hemos tenido dos situaciones de gol. Y en la segunda parte eran situaciones de transiciones, no eran situaciones de juego posicional. Es un punto de vista que respeto, pero no lo acabo de compartir", explicó.

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Aprendizaje para el futuro

Manolo González señala el camino que debe seguir el equipo para no caer en el mismo error más adelante. "Es una situación de la que tienes que aprender, no hay más. Pasó el otro día, vuelve a pasar hoy, por desgracia, y son situaciones que se han repetido de manera diferente porque son dos jugadas que no se parecen. El otro día no es una situación de hacer una falta, es una situación de acabar el partido en el córner contrario y hoy es de hacer una falta. No son iguales, pero son situaciones en las que tenemos que acabar el partido en el minuto 90 y ya está".