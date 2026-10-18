Las pruebas confirman la lesión del Cuti Romero y el tiempo de baja con el Atlético

Pablo Sánchez 18 OCT 2026 - 18:29h.

El motivo de la celebración de Álex Baena con Simeone: "Ha sido una victoria de equipo"

El argentino fue la nota negativa del partido en el RCDE Stadium

Compartir







Simeone tendrá que preparar los próximos compromisos del Atlético sin Cuti Romero. El argentino terminó con molestias el encuentro del pasado sábado ante el Espanyol y las pruebas a las que se ha sometido confirman la lesión que padece y el tiempo que tendrá que estar de baja.

Según informa Marca, el Atlético perderá al Cuti Romero alrededor de diez días. Es decir, no podrá estar disponible para el encuentro de Champions frente al Sttutgart ni el de LALIGA EA SPORTS frente al Dépor. Es probable que ya sí pueda ser de la partida ante el Levante. El zaguero sufre una lesión de bajo grado en el aductor, que no reviste especial gravedad pero que sí requiere de algo de descanso. Por ello estará fuera poco más de una semana.

Johnny Cardoso estará disponible, tras la gastroenteritis aguda que le apartó del último choque ante el Espanyol. El medio centro retornó este domingo al trabajo, pero solo se ejercitó en el gimnasio. Previsiblemente volverá este lunes a la convocatoria para el viaje a Stuttgart.

No está disponible Koke Resurrección, que se recupera de una lesión muscular y que no jugó por ese motivo ante el Espanyol. El Atlético suma tres puntos de seis posibles en las dos primeras citas de la Champions antes de la visita a Stuttgart, donde ya se entrenará este lunes por la tarde en el escenario del encuentro.

El Stuttgart, derrotado y sin gol

El Stuttgart, rival del próximo martes del Atlético de Madrid en la tercera jornada de la Champions, frenó su reacción de dos victorias consecutivas, cayó en su visita al Hamburgo en la séptima jornada de la Bundesliga y no marcó gol pese a las variadas ocasiones que dispuso en el Volksparstadion (1-0).

No logra apenas resultados el Stuttgart en este inicio de curso. Son sólo dos victorias en seis jornadas, apenas siete puntos de los 18 disputados, relegado a la undécima plaza de la clasificación y preocupado por la falta de pegada que tiene, personificada también en un futbolista como Deniz Undav, que lo intentó siete veces este sábado sin acierto.