El Barça sigue de cerca a Lisandro Martínez y podría enviar una oferta antes de acabar 2026

Lucas Gatti 22 OCT 2026 - 14:50h.

El futbolista argentino se encuentra en conflicto con la directiva del Manchester United

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El futuro de Lisandro Martínez en Manchester United atraviesa un momento de incertidumbre. El zaguero de la Selección argentina quedó en el centro de la escena después de cuestionar públicamente a la dirigencia del club inglés por la política de incorporaciones y, en medio de las dudas sobre su continuidad, apareció un nuevo interesado en el horizonte: Barcelona.

El conjunto catalán sigue de cerca su situación contractual y analiza la posibilidad de incorporarlo en el mercado de pases de junio de 2027, cuando podría quedar libre. Esta posibilidad abre un escenario atractivo para el equipo español. Martínez, de 28 años y campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022, reúne experiencia internacional y conocimiento del fútbol europeo. Además, su condición de marcador central zurdo representa una alternativa para reforzar una posición que Barcelona busca apuntalar. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo ni una negociación cerrada.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el Barza analiza mandar una propuesta antes de fin de año previo a que el United active la cláusula para renovarle el contrato el marcador central oriundo de Entre Ríos, Argentina.

Por qué Barcelona podría llevárselo gratis en junio de 2027

El punto central de la operación es contractual. El vínculo de Licha con el United vence el 30 de junio de 2027, aunque el club inglés cuenta con una opción para extenderlo por una temporada adicional. A raíz de eso, existen dudas sobre si la institución ejecutará esa cláusula. Si finalmente decide no hacerlo, el argentino podrá terminar su contrato y marcharse como agente libre al finalizar la temporada 2026-2027, es decir en el mercado de fichajes de julio y agosto 2027, sin que Barcelona tenga que pagar un monto por su transferencia.

Además, a partir de enero próximo podría negociar un precontrato con otro club, siempre que se mantenga ese escenario contractual. Para Barcelona, que debe administrar sus recursos económicos y busca alternativas para reforzar el plantel, la posibilidad de incorporar a un defensor de su trayectoria sin pagar un traspaso resultaría especialmente atractiva. En el caso de que lo quiera en el mercado de fichajes de invierno, deberá pagar por la salida del defensor.

De todos modos, hay una condición indispensable: Manchester United conserva la posibilidad de activar la extensión. Si lo hace, el panorama cambiará y el club catalán debería negociar con los ingleses para intentar ficharlo antes de que finalice su vínculo. Por ahora, la situación no está resuelta. La decisión de los dirigentes del United será uno de los aspectos determinantes para conocer si el interés del Barcelona puede transformarse en una negociación concreta.

La principal traba para llegar al Barcelona

Más allá de la situación contractual, el principal interrogante pasa por la condición física del defensor. Las lesiones condicionaron parte de su recorrido en Inglaterra y volvieron a aparecer en un momento clave de la temporada. Es más, por este motivo se perdió el encuentro contra el Como en Italia, que fue victoria del local por 4-1.

En el empate ante Leeds United, el 18 de octubre, Martínez fue titular, pero no regresó al campo para disputar el segundo tiempo por una molestia muscular en el muslo. Posteriormente, quedó fuera de la convocatoria para el último partido.

Su historial físico es un elemento que Barcelona deberá evaluar si decide avanzar. Incorporar a un jugador sin pagar una transferencia puede representar una oportunidad de mercado, pero no elimina los costos salariales ni los riesgos deportivos asociados a su disponibilidad.

A ese factor se suma la necesidad de definir qué lugar ocuparía dentro de la estructura defensiva del equipo de Hansi Flick y cómo encajaría en la planificación de la próxima temporada. El interés informado no implica que el club haya tomado una decisión definitiva ni que el argentino tenga asegurada una llegada al fútbol español.

El presente de Lisandro Martínez en Manchester United

Mientras su nombre comienza a aparecer en las conversaciones del mercado, Martínez debe resolver su situación inmediata en Manchester. El defensor sigue siendo una pieza importante para el equipo cuando está disponible, pero el conflicto con la dirigencia y las dudas sobre su contrato agregaron incertidumbre a su presente.

El club inglés también trabaja en la búsqueda de alternativas para su defensa. El nombre que gusta es Jarrad Branthwaite, el defensor central del Everton, y esto podría influir en la planificación de los próximos mercados. En paralelo, el argentino deberá recuperar continuidad y dejar atrás las molestias físicas para sostener su lugar en el equipo.

Barcelona, por su parte, observa una oportunidad que podría cobrar fuerza en los próximos meses. La posibilidad de sumar a un campeón del mundo con experiencia en la Premier League sin pagar un traspaso es un argumento relevante, aunque todavía depende de decisiones contractuales, evaluaciones deportivas y condiciones económicas.

El conflicto con Manchester United que abrió la puerta

La tensión comenzó después de la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid, por la Champions League, el 13 de octubre. Tras aquel encuentro, Martínez expresó su disconformidad con la planificación deportiva de Manchester United y apuntó contra Jason Wilcox, director de fútbol de la institución.

“Espero más de nuestro director de fútbol”, fue una de las frases del argentino, que reclamó mayores incorporaciones para competir al máximo nivel. Sus declaraciones generaron malestar en la dirigencia y también repercusiones dentro del vestuario, según informó la prensa británica.

El episodio puso en duda su continuidad en Old Trafford. Martínez intentó bajar el tono de la polémica posteriormente, pero sus palabras llegaron en un momento delicado para el club, que también trabaja en la renovación de su defensa.

El interés de Barcelona aparece, así, en medio de una situación que podría modificar los planes del futbolista y de Manchester United. El defensor ya había sido vinculado con una posible salida durante el mercado europeo de 2026, cuando el Atlético de Madrid surgió como una alternativa, aunque no se concretó una operación.