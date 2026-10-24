Fran Fuentes 24 OCT 2026 - 23:24h.

El uruguayo se mostró agradecido por el cariño recibido por parte de la grada

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El partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña fue muy especial para José María Giménez. El uruguayo, que dejó el conjunto rojiblanco en las últimas horas del mercado de verano para marcharse a Riazor, volvía al Metropolitano después de pertenecer al club los últimos 13 años. De este modo, se trataba de una ocasión importante para el charrúa, quien, ya desde su llegada, fue recibido con todo el cariño y atenciones por parte del que hasta hace apenas dos meses todavía era su equipo.

Y es que el cariño hacia José María Giménez fue incluso desde el túnel de vestuarios. El jugador recibió saludos y abrazos con el máximo afecto, y él mismo mostró su alegría con una sonrisa de oreja a oreja, tal y como ejemplifica la propia entidad en redes sociales.

Ya en el césped, el afecto llegó por parte de la grada. Y es que el conjunto blanquiazul se preparaba para arrancar el partido cuando la megafonía del estadio anunció su participación. Fue entonces cuando los aficionados de las gradas corearon su nombre en agradecimiento a uno de los suyos. Y es que 13 años de servicio no se olvidan tan fácilmente.

José María Giménez responde en su vuelta al Metropolitano: "Los voy a llevar siempre conmigo"

Sobre su regreso habló el propio José María Giménez, dejando unas palabras enigmáticas sobre su salida del Atlético de Madrid: "Bueno, al final esto es fútbol. Yo soy un peón más de la gente que manejan este circo. Mi fin es trabajar, jugar al fútbol y brindarle un espectáculo a la gente. Sin duda, agradecido a todo el amor y el cariño que me brindó el Metropolitano. De corazón, muchas gracias. Los voy a llevar siempre conmigo", afirmaba en los micrófonos de Movistar LALIGA.

Del mismo modo, explicaba que quiso dejar a un lado el apartado emocional: "Bueno, traté de no centrarme mucho en esa parte porque, evidentemente, eso trastoca mucho y la cabeza juega malas pasadas. Vine a hacer las cosas de la mejor manera posible y buscar un punto que no se pudo sacar", sentenció.