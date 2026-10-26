Basilio García Sevilla, 26 OCT 2026 - 22:03h.

Pancarta en Gol Norte expresando su animadversión hacia el Real Madrid

Lo que ha unido el mangazo, que no lo separe el hombre

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Aunque han pasado ya ocho días, los días que ha vivido el sevillismo después de lo vivido el pasado domingo en el Santiago Bernabéu no se olvida. La semana ha sido dura, sobre todo por la sensación de desamparo que ha tenido el Sevilla FC por parte de todos los estamentos, desde el CTA a la retransmisión televisiva.

Tantas afrentas sufridas ante el Real Madrid no han servido sino para unir a la afición, al club y al equipo en la denuncia y en la defensa de los colores. Como era de esperar, la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán, batalladora como pocas, no se iba a quedar callada ante lo vivido.

En los prolegómenos del partido, desde el balcón de Nervión Plaza, desplegaron una primera pancarta que señalaba a los grandes estamentos del fútbol español. “Ladrones, corruptos y prevaricadores”, indicaba.

Después, ya con el partido en juego y cerca del descanso, el Gol Norte mostró una pancarta que muchos toman como parte del Evangelio del sevillismo y que, de hecho, fue aplaudida por los espectadores que, en lunes, registraron una buena entrada -38.523 aficionaods- en el Sánchez-Pizjuán. “El buen sevillista, siempre antimadridista”, rezaba la banderola que se pudo ver en la zona de la grada donde se sitúa Biris Norte.

Unión del sevillismo

Después de mucho tiempo de desunión, la indignación por lo sucedido en el Santiago Bernabéu con decisiones arbitrales, televisivas y de comités que nadie puede entender, ha servido para juntar a todos los estamentos del sevillismo. La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, Biris Norte, muchas otras peñas y los aficionados de forma individual aplaudieron las iniciativas del club.

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José María del Nido Carrasco viajó a Madrid para entrevistarse con Fran Soto, presidente del CTA, y pedir explicaciones. No le sirvieron y el club emitió un contundente comunicado. El sevillismo lo aplaudió, como ha aplaudido la pancarta de Biris este lunes.