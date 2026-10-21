Pepe Jiménez Sevilla, 21 OCT 2026 - 14:46h.

El historial de polémicas entre Sevilla y Real Madrid es interminable

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Son muchos los que creerán desmesurado el lamento y la queja del Sevilla tras su polémica derrota este pasado domingo ante el Real Madrid, sin embargo, para entender toda esta película, habría que remontarse a (muchos) años atrás y repasar una interminable lista de polémicas vividas siempre que el equipo blanquirrojo se enfrentó ante los del Santiago Bernabéu.

Y decimos interminable porque, como es lógico, es imposible resumir años de historia entre ambos equipos en un artículo, sin embargo, sí hay acciones suficientes para rellenar una página, dos o tres de periódico.

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Podríamos irnos hasta 1985 con García de Loza y aquellos dos goles anulados al Sevilla días después de apostar públicamente -siendo árbitro de élite- que la competición la ganaría el Real Madrid o al año o al 1975 con aquel no-gol de Breitner que los más veteranos del lugar aún recuerdan, o -café para cafeteros- aquel Trofeo Carranza en 1958 cuando el Rel Madrid solicitó que Campanal dejase de jugar amenazando que, en caso contrario, no disputarían la segunda mitad. Pero no hace falta remontarse tan atrás.

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Porque los más jóvenes aún recordarán el 11 de febrero de 2004, cuando Jorge Valdano (ahora aburrido de polémicas) bajó al vestuario del Sánchez-Pizjuán en mitad de una semifinal de Copa del Rey para charlar con Iturralde González tras expulsar a Zinedine Zidane con el Sevilla empatando la eliminatoria.

En 2007, con el Sevilla aún pudiendo pelear por LALIGA, la visita al Santiago Bernabéu se encontró con una expulsión a Luis Fabiano -uno de los jugadores más importantes del plantel- mientras calentaba. Y por si fuese poco, Pérez Burrull consagró su noche expulsando a Aitor Ocio por un empujón a Diarra. El campeonato acabó siendo blanco tras aquel escándalo de Iturralde en Mallorca.

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Acercándonos en el calendario, podemos remontarnos a 2011, cuando se vivieron unas semifinales de Copa del Rey dantescas. En la ida, el árbitro anuló un tanto por un fuera de juego inexistente de Álvaro Negredo que habría supuesto el empate en el Santiago Bernabéu. Y aún quedaba lo mejor.

Para la vuelta quedó otro gol fantasma, en este caso de Luis Fabiano, que sacó Raúl Albiol ya dentro de la portería y que el colegiado decidió anular a pesar de ser casi imposible de acertar -sin imágenes de VAR- lo que verdaderamente había ocurrido.

Obligado, aunque pudiese olvidarse, es recordar el día que Mateu Lahoz señaló penalti para el Real Madrid tras un empujón de James Rodríguez sobre Luka Modric. Sí, si alguien está confundido, ambos jugaban en el mismo equipo.

La historia reciente entre Sevilla y Real Madrid tampoco ayuda

Muchos creerán, nuevamente, que es remontarse al pasado, que es buscar en el cajón del olvido para justificar el enfado, sin embargo, la historia reciente entre ambos equipos tampoco ayuda en demasía a la tranquilidad blanquirroja.

Sin contar con la expulsión de Loic Badé hace algunos años en una acción que enfadó muchísimo a la afición del Sevilla, lo del año pasado quedará apuntado en la historia de desaciertos acumulados en una misma cita.

El Real Madrid consiguió vencer al Sevilla (2-0) en una cita en la que el colegiado le perdonó la expulsión a Rodrygo por doble amarilla, se borró de un claro penalti sobre Juanlu Sánchez y pitó dos penas máximas para el Real Madrid inexistentes que tuvo que corregir el VAR.

Para rematar esta historia, en la última cita en el Sánchez-Pizjuán, el Real Madrid consiguió adelantarse en el marcador tras un claro codazo de Kylian Mbappé sobre José Ángel Carmona que aprovecharía Vini Jr para anotar a placer ante un Sevilla totalmente desesperado.

Como decíamos, habrá más acciones que muchos recordarán o tendrán apuntadas, pero estas son solo algunas de las acciones que protesta durante años el Sevilla y que, en parte, explican el tremendo enfado blanquirrojo tras la polémica cita ante el Real Madrid este domingo.