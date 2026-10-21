Redacción ElDesmarque Madrid, 21 OCT 2026 - 14:00h.

El central sevillano mantiene su preparación física mientras el conjunto azulón valora su posible incorporación en el mercado invernal

Dani Carvajal y la locura de la afición del Getafe en su debut como azulón: "Me he encontrado muy bien"

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Después de que el Getafe cerrase el fichaje de Dani Carvajal, que ya debutó ante el Rayo Vallecano el pasado lunes, Sergio Ramos es otro de los objetivos de Ángel Torres. El central sevillano ha compartido dos historias en su perfil oficial de Instagram sobre su día a día ahora que está sin equipo. Una de ellas jugando al golf y otra entrenando de noche en la piscina de su casa. El futuro del camero continúa en el aire, aunque su regreso al fútbol español parece estar más cerca que nunca.

Sergio Ramos disfruta y se machaca ante su posible fichaje por el Getafe

El exjugador de Sevilla y Real Madrid, entre otros, publicó en su cuenta de Instagram dos vídeos sobre su rutina. En el que sale jugando al golf, acompañó la imagen con un mensaje que deja ver su buen estado de ánimo. "Segundo día… Por lo menos va sonando bien… jejeje". La otra historia es entrenando en la piscina de su casa, junto a un mensaje sobre su preparación. "Nocturno pero también se entrena. Buenas noches. Mañana más!!".

El Getafe mantiene abierta la puerta al fichaje de Sergio Ramos

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha confirmado que había hablado con René Ramos, hermano y representante del futbolista, aunque matizó que la incorporación del defensa no es una prioridad inmediata. El club cuenta con varios centrales y las necesidades deportivas marcadas por José Bordalás pasan por reforzar otras posiciones.

El dirigente azulón sí ha dejado abierta la opción de retomar la operación en enero, siempre que se produzcan movimientos en la plantilla. "Si en enero traemos un central… Si se pone a tiro, lo ficho", señaló, en referencia al defensa sevillano. Su llegada supondría reencontrarse con Dani Carvajal, con quien compartió vestuario en el Real Madrid y en la Selección Española, dotando así al Getafe de otro veterano que lideraría el vestuario del conjunto madrileño.