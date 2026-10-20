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Dani Carvajal y la locura de la afición del Getafe en su debut como azulón: "Me he encontrado muy bien"

Dani Carvajal y la locura de la afición del Getafe en su debut como azulón: "Me he encontrado muy bien"
Dani Carvajal atiende a ElDesmarque en su debut ante el Rayo Vallecano como jugador del Getafe. ElDesmarque
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Dani Carvajal volvió a jugar un partido oficial cinco meses después y su estreno con el Getafe estuvo acompañado por el apoyo de la afición azulona. El lateral fue titular ante el Rayo Vallecano, disputó 80 minutos y terminó el encuentro con molestias musculares que atribuyó a los calambres y a la falta de ritmo competitivo. Tras el empate a uno en el Coliseum, el defensa atendió a ElDesmarque y se acercó a muchos seguidores para firmar autógrafos y hacerse fotografías antes de abandonar el estadio.

Dani Carvajal se da un baño de masas y agradece el apoyo a la afición del Getafe CF

Estas imágenes exclusivas muestran a Carvajal atendiendo a los aficionados al acabar el encuentro y a la salida Coliseum. El futbolista se detuvo para hacerse fotos y firmar autógrafos antes de dirigirse a su coche, una muestra de agradecimiento a la afición en su primer partido con el Getafe. "Muy contento, sí. Hemos sacado un punto valioso", explicó el defensa al micrófono de ElDesmarque. "Muchas gracias, hoy nos han ayudado a conseguir un punto importante, la verdad. El partido se ha puesto cuesta arriba y el jueves a por más, a conseguir más puntos y a seguir". El Getafe tuvo que afrontar buena parte del derbi en inferioridad numérica por la expulsión de Djené en el minuto 28 y el Rayo ya se había adelantado con un gol de Álvaro García en el minuto 11.

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Las molestias musculares de Dani Carvajal tras su debut con el Getafe CF

Carvajal disputó 80 minutos en su regreso a los terrenos de juego y llevaba sin competir desde mayo. El lateral ha reconocido que el tiempo alejado del fútbol se hizo notar al final del encuentro. "Tenía calambres y al final son muchos meses sin competir, pero la verdad que me he encontrado muy bien", explicó. El siguiente compromiso del Getafe será este jueves 22 de octubre, a las 18:45 horas, frente al Lugano en la segunda jornada de la Conference League. Los azulones empataron en su estreno europeo ante el Universitatea Craiova y buscarán sumar su primera victoria en la competición.

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