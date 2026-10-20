Redacción ElDesmarque Madrid, 20 OCT 2026 - 13:54h.

El lateral fue titular y disputó ochenta minutos del encuentro frente al Rayo Vallecano

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Dani Carvajal volvió a jugar un partido oficial cinco meses después y su estreno con el Getafe estuvo acompañado por el apoyo de la afición azulona. El lateral fue titular ante el Rayo Vallecano, disputó 80 minutos y terminó el encuentro con molestias musculares que atribuyó a los calambres y a la falta de ritmo competitivo. Tras el empate a uno en el Coliseum, el defensa atendió a ElDesmarque y se acercó a muchos seguidores para firmar autógrafos y hacerse fotografías antes de abandonar el estadio.

Dani Carvajal se da un baño de masas y agradece el apoyo a la afición del Getafe CF

Estas imágenes exclusivas muestran a Carvajal atendiendo a los aficionados al acabar el encuentro y a la salida Coliseum. El futbolista se detuvo para hacerse fotos y firmar autógrafos antes de dirigirse a su coche, una muestra de agradecimiento a la afición en su primer partido con el Getafe. "Muy contento, sí. Hemos sacado un punto valioso", explicó el defensa al micrófono de ElDesmarque. "Muchas gracias, hoy nos han ayudado a conseguir un punto importante, la verdad. El partido se ha puesto cuesta arriba y el jueves a por más, a conseguir más puntos y a seguir". El Getafe tuvo que afrontar buena parte del derbi en inferioridad numérica por la expulsión de Djené en el minuto 28 y el Rayo ya se había adelantado con un gol de Álvaro García en el minuto 11.

Las molestias musculares de Dani Carvajal tras su debut con el Getafe CF

Carvajal disputó 80 minutos en su regreso a los terrenos de juego y llevaba sin competir desde mayo. El lateral ha reconocido que el tiempo alejado del fútbol se hizo notar al final del encuentro. "Tenía calambres y al final son muchos meses sin competir, pero la verdad que me he encontrado muy bien", explicó. El siguiente compromiso del Getafe será este jueves 22 de octubre, a las 18:45 horas, frente al Lugano en la segunda jornada de la Conference League. Los azulones empataron en su estreno europeo ante el Universitatea Craiova y buscarán sumar su primera victoria en la competición.