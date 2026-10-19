Tablas en el Coliseum y 80 para el lateral en su debut

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Tablas en el Coliseum. El Getafe CF y el Rayo Vallecano han cerrado la jornada 9 de LaLiga EA Sports con un empate que sabe mejor a los azulones tras jugar más de una hora en inferioridad numérica y que estuvo marcado, entre otras cosas, por la titularidad de Dani Carvajal. El lateral disputó sus primeros minutos a las órdenes de José Bordalás y firmó un partido más que correcto, si bien es cierto que quedó señalado en el gol vallecano.

Cabe recordar que Carvajal llevaba sin jugar desde el mes de mayo, cuando se despidió de la afición del Real Madrid. Había estado sin equipo hasta la semana pasada, cuando el Getafe consiguió llegar a un acuerdo económico con LaLiga en términos de Fair Play para inscribirle. Además, no podrá jugar esta primera fase de la Conference League, por lo que está llamado a tener mucho protagonismo en el campeonato doméstico.

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El primer partido de Dani Carvajal como jugador del Getafe

Bordalás apostó por un doble lateral en la banda derecha, con Carvajal de lateral y Kiko Femenía delante suya, pero todo se rompió a los 28 minutos. Djené vio una roja directa bastante clara como último hombre tras derribar a Álvaro García, lo que obligó al técnico a quitar a Terrats y colocar a Satriano en banda.

Para entonces, eso sí, el Rayo ya ganaba 0-1. A los 11 minutos, De Frutos rompió a la espalda de la zaga y asistió a Álvaro García, que llegó en el segundo palo para empujarla a la red de primeras. Carvajal tenía la marca de Álvaro, pero el extremo le sacó varios metros de distancia en la carrera hacia el área antes de rematar. Para ser justos, el extremo, que es muy veloz, habría ganado esa carrera a la gran mayoría de jugadores de LaLiga.

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No le perdió la cara el Getafe al partido pese a la inferioridad, tanto numérica como en el marcador. Audero sacó una mano espectacular a Enes Ünal en el primer tiempo y Satriano puso el empate en el 56', tras el paso por vestuarios, tras un pase de Franco Serrano.

No se movió a raíz de ahí el marcador, con mucho dominio del Rayo y alguna ocasión del Getafe, que rascó de lo lindo en los instantes finales. Carvajal, a todo esto, fue sustituido en el 80': 30 intervenciones con balón, 95% de pases precisos, dos balones perdidos, 2/2 en duelos, dos recuperaciones y 0 aportaciones ofensivas. Sin alardes, pero correcto.