El serbio firma el empate ante el Craiova en la primera jornada europea

El mensaje de Gil Manzano a los jugadores del Barça que indigna al madridismo: "Al Getafe no se lo dice"

Compartir







Un punto para arrancar. El Getafe CF ha conseguido un empate ante el U de Craiova (1-1) en su primer partido de la Fase Liga de la Conference League, en un duelo igualado en el que ha generado pocas ocasiones de gol y en el que encontró el premio de la igualada en el tramo final, cuando Nemanja Gudelj marcó un espectacular gol con un derechazo desde fuera del área para poner las tablas definitivas a los 81 minutos.

Todo ello tras un duelo tosco que fue de menos a más. Casi sin ocasiones en el primer tiempo. José Bordalás había introducido novedades en su alineación, con varias ausencias y Borja Mayoral en la punta de ataque. Al tiempo de descanso, las estadísticas hablaban por sí solas: 0-1 en disparos a puerta.

PUEDE INTERESARTE El vestuario del Fulham cuestiona los métodos de Arbeloa y ya hay "malestar" por los tres fichajes del Real Madrid

El guion cambió tras el paso por vestuarios. Valou, ora de las novedades en el once azulón, perdió una pelota de esas que nunca se pueden perder en la frontal de su propia área. Assad Al-Hamlawi aprovechó el regalo para batir a David Soria, que no descansa nunca, y elevar el 1-0 al marcador.

PUEDE INTERESARTE Así vivió desde dentro Dani Carvajal su fichaje por el Getafe

El Getafe reacciona con golazo de Gudelj

No se volvió loco Bordalás tras el gol, todo sea dicho. El banquillo era escaso. Femenía entró en el descanso, Mojica a la hora de encuentro y Alberto Risco, tras el gol. Satriano gozó de la mejor ocasión para el equipo azulón, pero quien sí consiguió ver portería tras un pequeño paso al frente fue Gudelj con un gol marca de la casa: derechazo desde fuera del área con efecto hacia afuera para buscar la escuadra de Popescu, que hizo la estatua. Un golazo.

Bordalás todavía dio entrada a Boselli poco después, pero el marcador no se volvió a mover. El Getafe se estrena en Europa con un valioso empate que ahora debe hacer bueno la próxima semana, cuando recibirá al Lugano en casa.