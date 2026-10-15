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Alineaciones confirmadas de Craiova y Getafe CF hoy, jornada 1 de Conference League

José Bordalás, en un partido del Getafe
José Bordalás, en un partido del Getafe. Europa Press
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Alineaciones confirmadas en Rumanía. El Getafe CF debuta en la UEFA Conference League visitando al U Craiova 1948 CS en esta primera jornada de la tercera competición europea, que a diferencia de los dos máximos torneos sólo tiene seis jornadas en su Fase Liga. Es decir, que cada punto se hace aún más valioso.

Once del U Craiova: bajas y novedades

El Craiova sale de inicio con Popescu; Rmanchuk, Stevanovic, Screciu; Samuel Teles, Joao Lameira, Baluta, Bancu; Cicaldau, Baiaram y Al Hamiawi.

En el banquillo del cuadro rumano estarán Maxim, Sava, Cretu, Roux, Nsumba, Tavares, Elisor, Basceanu, Matei y Webster.

Filipe Coehlo, técnico del Craiova, no podrá contar con Carlos Mora por sanción

Once del Getafe: bajas y novedades

El Getafe sale de inicio con David Soria; Davinchi, Valou, Djené, Andrés García; Gudelj, Francho, Mario Martín, Terrats; Satriano y Borja Mayoral.

En el banquillo azulón esperarán su turno Letacek, Ferrer, Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko Femenía, Mojica y Risco.

José Bordalás dejó fuera de la convocatoria a Enes Ünal, Iván Azón, Mangala y Zaid Romero, además de Uche, Juanmi y Carvajal.

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