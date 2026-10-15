Así vivió desde dentro Dani Carvajal su fichaje por el Getafe

Alberto Cercós García 15 OCT 2026 - 10:02h.

Dani Carvajal y su primer día como jugador del Getafe

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Se acabó la espera. Dani Carvajal ya es uno más en el Getafe y el club azulón ha enseñado cómo fueron las primeras horas de su fichaje, desde la firma del contrato hasta su estreno sobre el césped. Después de un verano sin equipo y de una negociación que tuvo más giros que una carrera de Fórmula 1, el ex del Real Madrid ya tiene nuevo destino. El lateral aterriza en el Coliseum con el dorsal 14 y con una misión muy clara: volver a competir, dejar atrás los problemas físicos y demostrar que todavía tiene cuerda para rato. Y en su primer día no perdió precisamente el tiempo: posado con Ángel Torres, camiseta nueva, breve charla con José Bordalás, paseo por la Ciudad Deportiva conociendo al cuerpo técnico y entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Uno de los momentos clave de la jornada fue precisamente ese primer encuentro con Bordalás, con quien Carvajal espera entenderse a las mil maravillas. «Yo creo que vamos a encajar muy bien, no va a haber ningún tipo de problema», explicó el defensa, que aseguró tener «un respeto y una admiración mutua» con el técnico alicantino. Después tocó ponerse manos a la obra y completar su primera sesión como azulón. También hubo tiempo para explicar por qué eligió Getafe después de cerrar su etapa madridista. «Es una oportunidad muy buena el hecho de seguir aquí en LaLiga, seguir en casa, un equipo como el Getafe me ilusionaba bastante», reconoció. Las lesiones le habían impedido disfrutar de la continuidad deseada y ahora quiere recuperar sensaciones en un equipo que le ofrece la posibilidad de seguir en la élite sin alejarse de su entorno familiar.

Una pieza fundamental para Dani Carvajal

En esa decisión también tuvo mucho que ver David Soria. El guardameta, con pasado en la cantera madridista, le habló maravillas del vestuario y terminó siendo una pieza importante para que la operación llegase a buen puerto. «Me lo pintaba todo genial y yo creo que también gracias a él puedo estar aquí», confesó Carvajal.

Ahora, el discurso debe trasladarse al campo. «Me gustaría, más que decirlo, demostrarlo», advirtió el defensa, dispuesto a aportar experiencia, humildad y liderazgo. Con seis Champions a sus espaldas y una trayectoria que habla por sí sola, el madrileño ya ha completado el primer paso. La bienvenida está hecha; ahora le toca convencer a Bordalás y ganarse los minutos. Porque en Getafe los galones ayudan, pero las piernas mandan.