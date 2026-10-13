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De su charla con Bordalás al primer entrenamiento: así han sido las primeras horas de Dani Carvajal tras fichar por el Getafe

De su charla con Bordalás al primer entrenamiento: así han sido las primeras horas de Dani Carvajal tras fichar por el Getafe
Fotomontaje de Dani Carvajal en su primer día con el Getafe. Getafe CF
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Tras unos días de incertidumbre, Dani Carvajal se ha convertido en jugador del Getafe CF. El lateral nacido en Leganés firma por una temporada bajándose considerablemente su salario para poder jugar en LALIGA EA Sports. Después del anuncio oficial, Dani ha posado con el presidente, Ángel Torres, y su nueva camiseta con el dorsal ‘14’ que vestirá a partir de ahora en el Coliseum. El futbolista no ha querido perder nada de tiempo y, tras una breve charla con José Bordalás, se ha vestido de corto y ha entrenado por primera vez con sus nuevos compañeros. Puedes ver cómo ha sido el primer día de Dani Carvajal como azulón en el vídeo superior.

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