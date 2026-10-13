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De su charla con Bordalás al primer entrenamiento: así han sido las primeras horas de Dani Carvajal tras fichar por el Getafe
El lateral nacido en Leganés ya ha completado su primer entrenamiento y ya ha hablado con José Bordalás sobre su rol en el equipo
El Getafe CF prepara un triple bombazo con Dani Carvajal cerrado y dos fichajes más
Tras unos días de incertidumbre, Dani Carvajal se ha convertido en jugador del Getafe CF. El lateral nacido en Leganés firma por una temporada bajándose considerablemente su salario para poder jugar en LALIGA EA Sports. Después del anuncio oficial, Dani ha posado con el presidente, Ángel Torres, y su nueva camiseta con el dorsal ‘14’ que vestirá a partir de ahora en el Coliseum. El futbolista no ha querido perder nada de tiempo y, tras una breve charla con José Bordalás, se ha vestido de corto y ha entrenado por primera vez con sus nuevos compañeros. Puedes ver cómo ha sido el primer día de Dani Carvajal como azulón en el vídeo superior.