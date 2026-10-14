Costó 85 millones hace cinco años y ahora está sin equipo

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El Getafe CF se ha empeñado en revolucionar el mercado. Ya anunció el fichaje de Dani Carvajal y sigue en conversaciones con Dani Parejo para intentar convencerle, pero todavía hay más. El gran objetivo de la dirección deportiva es seguir pescando en el mercado de agentes libres. Y ahí, la última bomba podría llegar desde el Manchester United.

Y es que según han informado en Dazn, Jadon Sancho es un jugador que "gusta mucho" en las oficinas del Coliseum. Acabó contrato con el Manchester United el pasado mes de junio, por lo que actualmente está sin equipo y podría llegar con la carta de libertad.

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Eso sí, la misma fuente señala que se trata de una operación "muy difícil" en términos económicos, aunque insisten en que "el interés es real". Cabe recordar que el United llegó a pagar 85 millones de euros por el fichaje de Sancho en verano de 2021, cuando aterrizó en Mánchester procedente del Borussia Dortmund.

Jadon Sancho, el fichaje bomba que maneja el Getafe

"Este verano hay un equipo de LaLiga que preguntó por él y le hablaron de 4 o 5 millones de ficha. Eso en Getafe es absolutamente inviable, por ahí deduzco que va a ser muy difícil. Pero a Bordalás y la dirección deportiva le gusta, eso es cierto", añade el periodista Pablo Pinto.

El fichaje de Jadon Sancho por el Getafe es "difícil, muy difícil", y ni siquiera con la rescisión de algún contrato importante de la plantilla actual sería sencillo encontrarle hueco. "Lo que va a intentar el Getafe para liberar masa salarial es dar la baja médica a un lesionado de larga duración como Juanmi, pero no creo que llegue con eso para fichar a Jadon Sancho", añadieron en Dazn.

El inglés, que sólo tiene 26 años, llegó a tener un valor de mercado de 130 millones de euros, según Transfermarkt, cuando militaba en las filas del Dortmund. Por contra, su carrera empezó a decaer tras firmar por el United. Durante los últimos años ha enlazado distintas cesiones en el propio Dortmund, el Chelsea y finalmente en el Aston Villa el pasado curso, con el que sólo firmó un gol tres asistencias en 39 partidos.