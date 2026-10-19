Primera titularidad para Carvajal con la camiseta azulona

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Alineaciones confirmadas en el Coliseum. El Getafe CF recibe al Rayo Vallecano en un derbi madrileño de máxima igualdad, pues los dos equipos llegan empatados a 8 puntos en la clasificación liguera. Tanto los de José Bordalás como el equipo de Beñat San José buscarán un triunfo que les permita alejarse de los puestos de descenso y, a su vez, mirar de reojo a las posiciones europeas.

Once del Getafe: bajas y novedades

José Bordalás no puede contar este lunes con Juanmi, Chrisantus Uche, Iván Azón, Orel Mangala ni Zaid Romero, que siguen lesionados, los dos primeros de larga duración.

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Debido a lo corta que es la plantilla, el técnico azulón introduce pocos cambios respecto al partido del pasado jueves en Craiova de la Conference League. De hecho, sólo hay cuatro novedades: entran Carvajal, Mojica, Kiko Femenía y Enes Ünal, mientras que se quedan fuera Andrés García, Davinchi, Francho y Borja Mayoral. Especialmente llamativa es la titularidad de Carvajal, que debutará de forma oficial con la camiseta del Getafe.

Así pues, el Getafe sale de inicio con David Soria; Carvajal, Djené, Valou, Mojica; Kiko Femenía, Mario Martín, Gudelj, Terrats; Satriano y Enes Ünal.

En el banquillo del cuadro azulón estarán Diego Ferrer, Letacek, Davinchi, Boselli, Andrés García, Sazonov, Abqar, Risco, Francho y Borja Mayoral.

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Once del Rayo Vallecano: bajas y novedades

El Rayo volverá a jugar un partido oficial justo un mes después de su último encuentro, ya que la pasada jornada suspendieron el duelo ante el Athletic por el lanzamiento de objetos en Vallecas.

Respecto a aquel once ante el Athletic, la única novedad es la presencia de Isi en el once inicial en detrimento de Pedro Díaz, que arrancará en el banquillo. Además, Beñat San José no puede contar con Luiz Felipe, Augusto Batalla ni Ratiu, lesionados.

Así pues, el Rayo sale de inicio con Audero; Balliu, Lejeune, Sadick, Pedrosa; Pathe Ciss, Unai López; Isi, Jorge de Frutos, Álvaro García; y Sergio Camello.

En el banquillo del cuadro vallecano estarán Cárdenas, Kumbulla, Pelayo, Vertrouwd, Óscar Valentín, Tsitaishvili, Fran Pérez, Rayane, Gnangoro, Pedro Díaz, Alemao e Iván Alonso.