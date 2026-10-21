Pepe Jiménez Sevilla, 21 OCT 2026 - 12:02h.

García Plaza intenta pasar página tras el Santiago Bernabéu

El Sevilla emite un extenso comunicado y pide responsabilidades a LALIGA tras lo del Bernabéu

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El Sevilla vuelve a mirar a LALIGA. En esta ocasión no para pedir responsabilidades, sino para intentar pasar página y volver a competir este próximo lunes ante Osasuna, encuentro en el que deberá volver a sumar de tres para seguir con este buen arranque de competición.

Porque la entidad blanquirroja, entre una cosa y otra, suma ya tres encuentros consecutivos sin ganar, sumando únicamente un punto de nueve posibles, situación que de momento no preocupa, pero que pronto podría empezar a presionar (al menos en términos clasificatorios).

Para ello, el Sevilla volverá al trabajo este miércoles por la tarde para completar la primera de las cuatro sesiones previstas antes de recibir a Osasuna en el Sánchez-Pizjuán.

Es importante señalar, aunque ya no es novedad, que la plantilla se ejercitará dos días en Nervión, mientras que los otros dos serán en la ciudad deportiva.

Dos protagonistas del Sevilla ante los micrófonos

Igualmente, la entidad blanquirroja tiene previstas dos intervenciones ante los micrófonos antes del encuentro ante Osasuna, siendo este jueves a mediodía la primera, de la mano de un futbolist de la primera plantilla.

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Luis García Plaza, por su parte, atenderá a los medios de comunicación el viernes a partir de las 12.00 horas, momento en el que el técnico, a buen seguro, volverá a ser cuestionado por todo lo ocurrido en el Santiago Bernabéu este pasado domingo.