Pepe Jiménez Sevilla, 20 OCT 2026 - 22:22h.

La acción llegaba 24 horas después del polémico gol anulado a Lo Celso

Busquets Ferrer pitó el penalti sobre Mbappé con visibilidad mínima

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Un fin de semana realmente extraño en LALIGA EA Sports. La jornada arrancó con un polémico encuentro entre el Betis y el FC Barcelona, donde se anuló un tanto por mano después de casi dos minutos de la infracción, y se cerró con un Real Madrid-Sevilla que no fue tampoco sencillo, después de que los blanquirrojos pidiesen -entre otras cosas- una falta sobre Robbie Ure 13 segundos antes del gol de Kylian Mbappé. Busquets Ferrer lo gira todo: "Si es falta, es otra fase de ataque".

Considerado como error por el Comité Técnico de Árbitros, Busquets Ferrer decidió no señalar falta de Konaté sobre Robbie Ure, situación que provocó que, ni 20 segundos después, el Real Madrid consiguiese su segundo tanto de la cita.

Los futbolistas blanquirrojos, desesperados tras la primera polémica con Arda Guler, empezaron a protestar y el árbitro le asegura a Gabi Suazo, capitán del Sevilla, que se trata de un "agarroncito" por el que Robbie Ure se deja caer.

El "agarroncito", como califica el colegiado, fue demostrado posteriormente como una clara falta y hasta el CTA le ha admitido al Sevilla este martes en su reunión que Busquets Ferrer tendría que haber señalado falta.

Busquets Ferrer y "otra fase de ataque"

El giro inesperado en esta historia es cuando Busquets Ferrer le explica a Gabi Suazo que, en caso de que "fuese falta", no afectaría al gol, ya que se trataría de "otra fase de ataque".

Esta explicación llegaba apenas 24 horas después, como decíamos, de un tanto anulado al Betis tras una mano y varios despejes fallidos del FC Barcelona, sorprendiendo aún más cuando el Sevilla no tocó el balón en ningún momento desde la falta de Robbie Ure hasta el gol de Mbappé.

El Comité Técnico de Árbitros, en esta ocasión, considera que no procedía la intervención del VAR por ser una segunda acción/una jugada nueva, apoyando ahora sí a Busquets Ferrer.