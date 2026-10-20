Pepe Jiménez Sevilla, 20 OCT 2026 - 20:43h.

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El Sevilla FC ha emitido un comunicado en su página web en la que solicita diferentes medidas a LALIGA tras lo ocurrido este pasado domingo en el Santiago Bernabéu además de mostrar su disconformidad con la producción audiovisual y "su máxima preocupación ante las recientes declaraciones del responsable de realización y editorial de LaLiga".

Así reza el comunicado:

"El Sevilla FC ha remitido una reclamación formal al Departamento de Competiciones de LaLiga a raíz de los hechos sucedidos durante el encuentro disputado el pasado 18 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid CF. A través de este escrito, firmado por el presidente José María del Nido Carrasco, la entidad manifiesta su profunda disconformidad con la producción audiovisual del partido y su máxima preocupación ante las recientes declaraciones del responsable de realización y editorial de LaLiga (GFP/HBS/NVP), Sergio Carranza Lezcano, en el programa El Partidazo de COPE.

El requerimiento consta de los siguientes puntos:

1. El Sevilla FC señala un trato desigual e insuficiente en la emisión y repetición de acciones decisivas del partido:

A. Acción de Cucurella sobre Peque (posible penalti no señalado) sin repeticiones adecuadas.

B. Codazo de Arda Güler sobre Peque (posible tarjeta roja), transmitido solo en planos lejanos y sin el uso de herramientas de ampliación («lupa»).

C. Falta previa de Konaté sobre Robbie Ure en la jugada del segundo gol del Real Madrid CF, sin un análisis televisivo suficiente.

D. Penalti señalado a favor del Real Madrid CF sobre Mbappé, el cual sí contó con múltiples repeticiones desde diversos ángulos.

2. Rechazo tajante a los criterios de realización manifestados.

El Sevilla FC considera inaceptable que la retransmisión televisiva —clave en la transparencia y en las eventuales alertas/revisiones de la sala VAR— esté guiada por los criterios expuestos públicamente por el responsable de realización de LaLiga, tales como dependencia de las protestas de los jugadores, la decisión inicial del árbitro, la subjetividad del realizador, justificación por las necesidades del directo, seguimiento a jugadores y selección para el VAR, falta de transparencia editorial. LaLiga debe hacer públicos los protocolos y márgenes de discrecionalidad que rigen la producción audiovisual.

3. Exclusiones en el resumen oficial.

El Sevilla FC denuncia que la jugada de Cucurella sobre Peque, el codazo de Arda Güler y la falta previa al segundo gol del Real Madrid fueron omitidas intencionadamente del resumen oficial del partido, a pesar de existir imágenes (difundidas posteriormente por operadores como Movistar Plus+ o DAZN).

4. Solicitudes formales del Sevilla FC a LaLiga:

-Respuesta detallada y documental del plan de producción, cámaras desplegadas, ángulos muertos y personal responsable de las decisiones en la retransmisión.

-Entrega de material audiovisual: Remisión inmediata de todas las tomas originales y completas de las cuatro jugadas señaladas.

-Preservación de grabaciones: Custodia cautelar y blindaje de todos los registros técnicos y grabaciones independientes de cámaras ante eventuales acciones judiciales.

-Entrega de protocolos: Envío de los manuales y directrices que regulan la realización audiovisual y los resúmenes oficiales de LaLiga.

-Revisión y depuración de responsabilidades: Investigación exhaustiva de lo ocurrido y adopción de medidas correctoras para garantizar un trato imparcial, uniforme y equitativo a todos los clubes de la competición.

Además, el Sevilla FC quiere manifestar su disconformidad y discrepancia con los criterios expuestos por el CTA en la reunión mantenida este martes sobre las jugadas polémicas del pasado domingo en el partido ante el Real Madrid. El club y el organismo arbitral mantuvieron una reunión en la que debatieron respetuosamente sobre las jugadas polémicas en cuestión, con evidentes puntos de vista divergentes".