Pepe Jiménez Sevilla, 21 OCT 2026 - 14:13h.

El árbitro le mostró tarjeta amarilla en la disputa posterior al codazo de Arda Guler

El CTA admite un único error en el Real Madrid - Sevilla

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El Sevilla no se conforma con Félix Correia. El Comité de Disciplina ha negado las alegaciones presentadas por el conjunto blanquirrojo tras la amarilla mostrada al extremo este pasado domingo en el Santiago Bernabéu y ha decidido mantener la cartulina en el historial del extremo, situación que lleva a la entidad hispalense hacia Apelación, donde volverá a recurrir para intentar borrar la tarjeta.

Como se pudo ver en unas imágenes mostradas por El Día Después, Busquets Ferrer mostró la cartulina amarilla a Félix Correia en lugar de a Lucién Agoumé, situación que fue incluso advertida por Fede Valverde, jugador del Real Madrid, que intentó comunicárselo al árbitro.

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A pesar de ello, el Comité de Disciplina ha rechazado el recurso blanquirrojo alegando que "las imágenes examinadas no permiten constatar de forma inequívoca que el árbitro incurriera en una confusión de identidad ni desvirtúan la conducta consignada en el acta", situación que ha dejado la amarilla aún en el historial de Félix.

En estas, según ha podido saber ElDesmarque, el Sevilla ha decidido recurrir a Apelación para intentar corregir, según se entiende en la entidad hispalense, este error del colegiado en cuanto a apreciación del futbolista que debía ser amonestado.

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Así explica el Comité de Disciplina su decisión:

"Examinadas las alegaciones del Sevilla FC y valoradas las imágenes aportadas, este Comité considera que no ha quedado acreditado el error material manifiesto alegado. El acta arbitral identifica expresamente al jugador D. Félix Alexander Andrade Sanches Correia, dorsal 20, como amonestado en el minuto 23 «por discutir con un adversario sin llegar a insultos ni a la amenaza», conducta subsumible en el artículo 118.1.i) del Código Disciplinario de la RFEF. Las imágenes examinadas no permiten constatar de forma inequívoca que el árbitro incurriera en una confusión de identidad ni desvirtúan la conducta consignada en el acta. La intervención de otros futbolistas en el incidente, incluida la que el Club atribuye al dorsal 6, no excluye por sí misma que el jugador amonestado discutiera con un adversario, sin que la inexistencia de un empujón por su parte resulte determinante, al no ser este el comportamiento por el que fue amonestado.

En consecuencia, al no haberse demostrado un error material manifiesto que desvirtúe la presunción de veracidad del acta arbitral, este Comité de Disciplina acuerda, Desestimar las alegaciones, mantener la amonestación y confirmar sus efectos disciplinarios, incluidas las multas accesorias previstas en el artículo 52 del Código Disciplinario de la RFEF".