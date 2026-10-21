El Comité de Disciplina mantiene la amarilla a Félix

Pepe Jiménez Sevilla, 21 OCT 2026 - 12:40h.

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El Comité de Disciplina ha anunciado este miércoles las sanciones correspondientes a la jornada recién finalizada y, entre su extenso comunicado, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirma que rechaza las alegaciones del Sevilla y mantiene la amarilla a Félix... que no estaba en la pelea.

Tras una pequeña tangana creada tras la agresión de Arda Guler a Peque Fernández, Busquets Ferrer decidió amonestar tanto a Huijsen como a Félix, a pesar de que hasta jugadores del Real Madrid le aseguraban que la amarilla debía ser para Lucién Agoumé.

El Sevilla recurrió para omitir la cartulina, pero el Comité ha rechazado las alegaciones.

Así lo ha explicado el Comité:

"Examinadas las alegaciones del Sevilla FC y valoradas las imágenes aportadas, este Comité considera que no ha quedado acreditado el error material manifiesto alegado. El acta arbitral identifica expresamente al jugador D. Félix Alexander Andrade Sanches Correia, dorsal 20, como amonestado en el minuto 23 «por discutir con un adversario sin llegar a insultos ni a la amenaza», conducta subsumible en el artículo 118.1.i) del Código Disciplinario de la RFEF. Las imágenes examinadas no permiten constatar de forma inequívoca que el árbitro incurriera en una confusión de identidad ni desvirtúan la conducta consignada en el acta. La intervención de otros futbolistas en el incidente, incluida la que el Club atribuye al dorsal 6, no excluye por sí misma que el jugador amonestado discutiera con un adversario, sin que la inexistencia de un empujón por su parte resulte determinante, al no ser este el comportamiento por el que fue amonestado.

En consecuencia, al no haberse demostrado un error material manifiesto que desvirtúe la presunción de veracidad del acta arbitral, este Comité de Disciplina acuerda, Desestimar las alegaciones, mantener la amonestación y confirmar sus efectos disciplinarios, incluidas las multas accesorias previstas en el artículo 52 del Código Disciplinario de la RFEF".