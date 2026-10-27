Fue titular en dos partidos a principio de curso y ahora ha desaparecido

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Yan Diomande empieza a encontrar su mejor versión. El fichaje más caro de la historia del Real Madrid empezó con pies de plomo, dosificado por José Mourinho en sus primeros encuentros, pero poco a poco ha ido derribando la puerta de la titularidad a base de buenas actuaciones. Eso conlleva, a su vez, que otros atacantes hayan ido perdiendo protagonismo en las últimas semanas. El caso más evidente es el de Vinícius, pero es que hay otros jugadores que casi han desaparecido del mapa.

En este caso, el protagonista en cuestión es Brahim Díaz, que ha pasado de ser titular en partidos importantes a caer por completo en el ostracismo. No sólo Diomande le ha adelantado de manera más que evidente, sino que también hay otros futbolistas como Bernardo Silva, Endrick o Carlos Espí que han tenido más oportunidades que él, al menos en número de partidos, durante los últimos encuentros. Y todavía tiene que volver Rodrygo.

Brahim Díaz, de titular a desaparecido

No está siendo un inicio de curso sencillo para Brahim. Hasta la fecha, ha participado en seis de los 13 partidos oficiales del Real Madrid. Es decir, menos de la mitad. La cuestión es que entre esos seis encuentros apenas suma 210 minutos, un bagaje demasiado pobre para un futbolista que tiene difícil encontrar un sitio dentro de la plantilla.

Sólo ha sido titular en dos ocasiones: el 30 de agosto ante el Málaga y en el debut europeo del 8 de septiembre ante el Inter, hace ya casi dos meses. Entre esos dos encuentros sumó 144 minutos, por lo que apenas ha participado en 66 minutos más en los 11 duelos restantes.

Hay un dato que es aún más demoledor: Brahim sólo ha participado en tres de los nueve últimos partidos. Tuvo 22 minutos ante el Elche, 20 minutos con el partido sentenciado ante el Sevilla y 12 minutos con el partido sentenciado ante el Leipzig. No jugó en el Clásico, no jugó en el derbi, no jugó ante el Villarreal y ni siquiera fue uno de los recursos de Mourinho para buscar la remontada en Roma.

A nivel general, sólo hay cuatro futbolistas del primer equipo que suman menos minutos que los 210' de Brahim: Endrick (107'), Lunin (90'), Carlos Espí (46') y Militao (5'), este último recién salido de lesión, además de Rodrygo y Mendy, así como un Thiago Pitarch que tiene ficha del Castilla y sigue inédito.