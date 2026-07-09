Brahim Díaz rechaza fichar por la Juventus y se queda en el Real Madrid: se ve titular y quiere renovar

Fran Fuentes 09 JUL 2026 - 12:40h.

El jugador es muy del gusto de José Mourinho y confía en sus posibilidades

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Brahim Díaz está siendo uno de los jugadores clave en la selección de Marruecos, cuartofinalista del Mundial. El centrocampista del Real Madrid se ha erigido como uno de los líderes futbolísticos del equipo junto a Achraf Hakimi o Ismael Saibari. Sin embargo, su futuro en el conjunto blanco parecía pendiente de un hilo. Y es que, con apenas un año de contrato por delante y los fichajes que todavía se prevén en la parcela ofensiva, su inclusión en los onces de José Mourinho se antoja, como poco, compleja. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que el jugador no lo ve así.

Y es que, según informa el diario SPORT, Brahim Díaz está con muchas ganas de reincorporarse al Real Madrid. Su intención es la de seguir de blanco y ponerse a las órdenes de José Mourinho, pese a que otros clubes desde la Premier o la Juventus de Turín desde Italia insisten mucho en su fichaje. En este sentido, la citada información apunta a que el hispano-marroquí siente que tiene una oportunidad importantísima por delante en la que puede consagrarse como titular y ser importante para el equipo.

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Brahim Díaz gusta a Mourinho y el jugador ya piensa en renovar

En este sentido, el jugador lo fía todo al Real Madrid. No solo el presente, sino también su futuro. Y es que, según el citado medio, la intención del jugador es la de renovar su contrato, que expira en 2027. De este modo, Brahim Díaz estaría deseando sentarse a negociar en el Real Madrid para continuar jugando con la camiseta blanca más allá del 30 de junio del año que viene. Su compromiso es total, y su ambición y aspiraciones como madridista, también.

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Del mismo modo, el jugador contaría con el beneplácito de José Mourinho para continuar en el Real Madrid. Este medio señala que al portugués le gusta mucho Brahim Díaz, por su capacidad de desborde, visión de juego y capacidad de finalizar en los metros finales, especialmente en cuanto a las asistencias. Es por eso que quiere verle en la pretemporada para ver si es capaz de dar un paso adelante.