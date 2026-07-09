El Betis le pone a Fran García una cláusula de Champions

Álvaro Borrego 09 JUL 2026 - 10:12h.

El lateral izquierdo tendrá una cláusula de rescisión de unos 50 millones de euros

El Betis centra ahora sus esfuerzos en firmar al delantero

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Fran García es una de las grandes apuestas del verano en Heliópolis. El poder de convicción de la dirección deportiva del Real Betis resultó decisivo para concretar la llegada de un lateral izquierdo que acumula nada menos que más de 100 partidos oficiales con el Real Madrid. Una operación magnífica a través de la cual los verdiblancos pagarán 3 millones fijos, más uno en variables, por el 50% de los derechos del futbolista, guardándose el club blanco la mitad de un futuro traspaso. En ese acuerdo no se incluyó opción de recompra, por lo que los beneficios de una futura venta se repartirían a partes iguales, con cláusulas que podrían llegar a multiplicar por diez lo invertido. El internacional español firmó un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030, y tendrá condición de salida acorde al nivel de su fichaje.

Y es que Fran García tendrá una cláusula de rescisión de 50 millones. Un tope prestablecido por el club para sus mejores baluartes y que frenará así cualquier atisbo de noticia desagradable. Ya en el último mercado de invierno se habló del interés del Bournemouth de Iraola, dispuesto a pagar 30 millones de euros por su fichaje. Por aquel entonces el Real Madrid frenó su salida y unos meses después el Real Betis acuerda su llegada por diez veces menos de las cifras que se manejaban desde la Premier League.

Un fichaje Champions

Fran García es internacional absoluto por España, con la que debutó en octubre de 2023 y atesora a sus espaldas 109 partidos oficiales con el Real Madrid. Con la camiseta blanca logró tres goles y 13 asistencias, guardando en su palmarés nada menos que una Champions League, una Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Todo un salto de calidad para el Real Betis, que con su incorporación intenta corregir la mácula de años anteriores, siendo esa la posición más débil que ha tenido el equipo durante estas temporadas.

En sus primeras declaraciones oficiales, Fran García aseguró sentirse muy ilusionado por esta nueva aventura: "Era una opción muy buena porque seguía estando en España, también el club está en Champions, es una plaza muy buena y muy bonita. Me genera mucha ilusión como jugador. Estoy contento de poder estar aquí y poder compartir la alegría de la Champions. Es el conjunto. La ciudad, la afición, ele quipo ha crecido muchísimo... es muy top en España. Se puede hacer un papel muy top en Europa y alcanzar objetivos reales. Deseo que llegue pronto el comienzo, que estemos por allí el día de la presentación y que llegue todo el mejor momento posible. Ojalá disfrutemos de una bonita temporada".