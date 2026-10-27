David Torres Valencia, 27 OCT 2026 - 11:12h.

Carlos Espí y el Tavernes se preparan para el día más grande: "Son mis amigos los que están jugando, no me lo perderé"

Carlos Espí jugaba con buena parte de los integrantes del Tavernes, el equipo de su pueblo

Compartir







Carlos Espí tiene permiso del Real Madrid para asistir este miércoles a Mestalla y presenciar el histórico UE Tavernes-Valencia CF de la Copa del Rey. El delantero solicitó autorización al club blanco para acudir al encuentro que llega tras la victoria madridista en el Clásico contra el Barcelona (1-2) y recibió la autorización de su club. Sin embargo, los dos días libres concedidos por José Mourinho tras el triunfo en el Camp Nou complican su presencia. El regreso a los entrenamientos está previsto para la mañana de este miércoles, coincidiendo con el partido que enfrentará al equipo de su pueblo con el Valencia. Pese a ello, el atacante hará todo lo posible por no perderse una cita que tiene marcada en rojo, tal y como ha podido confirmar ElDesmarque. El plan

Una fiesta para Tavernes y Carlos Espí

El Tavernes vivirá uno de los días más importantes de su historia al recibir a un Primera División en la Copa del Rey. El sorteo determinó que fuera el Valencia CF, el club

Para Espí, el encuentro tiene un significado especial. El delantero creció futbolísticamente en el club, donde jugó desde prebenjamines hasta cadetes, y conserva la relación con sus amigos y los integrantes de la primera plantilla. Durante el sorteo ya expresó su ilusión por acompañarlos en la grada. "Si mis compromisos me lo permiten, voy a bajar porque al final son todos mis amigos los que están jugando", explicó entonces. Ahora cumplirá su promesa.

Reencuentro con el Levante

Espí aprovechó este lunes su día libre para visitar el entrenamiento del Levante en la ciudad deportiva de Buñol. El futbolista del Real Madrid saludó a sus antiguos compañeros y al entrenador, Luís Castro, con quienes compartió vestuario durante su etapa granota.

Ahora, su deseo es regresar a Mestalla para acompañar al Tavernes en una noche histórica. El permiso del Real Madrid ya está concedido; la clave será si sus compromisos deportivos le permiten estar junto a los suyos.