David Torres 27 OCT 2026 - 09:09h.

Jugó con el Valencia CF de Rafa Benítez, ahora es el entrenador del Juvenil de la UE Tavernes

Por qué el Tavernes-Valencia CF se jugará en Mestalla y cuándo se conocerá el precio de las entradas: de los árboles a la luz

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ValenciaXimo Enguix conoce bien Mestalla. Natural de Tavernes de la Valldigna, como Espí, este excentrocampista defensivo se formó en la cantera del Valencia CF y llegó a disputar dos partidos oficiales con el primer equipo en Primera División a las órdenes de Rafa Benítez. Tras una larga carrera por equipos como Salamanca, Recreativo de Huelva, Sporting de Gijón o Rayo Vallecano, colgó las botas en 2014. Ahora, mientras compagina su trabajo fuera del fútbol con su labor como técnico del juvenil del Tavernes, vive con una ilusión especial la histórica visita de su pueblo al estadio valencianista. Ximo se mantiene en forma y juega habitualmente en el equipo de veteranos del Valencia CF. De hecho, lo capitaneó en su pueblo hace un par de años y lo recuerda con una sonrisa mientras atiende a ElDesmarque.

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¿Cómo está viviendo Tavernes la posibilidad de jugar contra el Valencia CF en Mestalla?

El pueblo está muy ilusionado. Se ha volcado. Tavernes es muy futbolero, siempre se llena. Hay una ilusión tremenda. Es impresionante lo que se está viviendo aquí.

¿Os hubiese gustado jugar la eliminatoria en Tavernes?

Nos hubiese gustado aquí, pero si no ha podido ser... Va a ir muchísima gente.

La respuesta del pueblo ha sido espectacular. ¿Cómo ha ido la venta de entradas?

Nada más ponerlas a la venta se agotaron. Hubo y hay colas para comprarlas. Pero este es un club muy humilde, al que se le queda grande esta situación. Es absolutamente normal. Todo el pueblo está volcado. Esto es muy grande.

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¿Cómo está viviendo la plantilla estos días?

El problema es para el míster. Solo puedes hacer cinco cambios y ahora todos están recuperados. Esta semana están todos listos, aunque semanas atrás me han cogido hasta futbolistas a mí del juvenil (ríe).

¿Por qué es un problema para el entrenador?

Es un homenaje jugar en Mestalla. Todos quieren jugar. Para los jugadores es un sueño jugar en Mestalla y tiene que elegir porque solo jugarán 16: once titulares y cinco cambios.

Tú has pisado escenarios como Mestalla. ¿Qué consejo les darías a los jugadores?

Que se diviertan, que es un partido único. Esto es historia para el club y para ellos. Joder, jugar en Mestalla es la leche. Estoy seguro de que más de 7.000 u 8.000 personas del pueblo y de los alrededores van a ir.

Casi medio pueblo estará en Mestalla...

Sólo los jugadores han pedido mil entradas para familiares, amigos y compromisos. Es normal

¿Qué esperas del partido?

Va a ser una fiesta. Espero que todos disfruten del partido y lo vivan con intensidad. Claro que hay que intentar competir, pero disfrutarlo sobre todo.

¿Con qué mensaje te quedas antes de esta cita histórica para el Tavernes?

Es un club humilde, pero... ¡Nos vemos en Mestalla!