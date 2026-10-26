Los canteranos y los refuerzos con los que Javier Aguirre cuenta para la Copa y la situación de David Otorbi

David Torres 26 OCT 2026 - 13:43h.

El gesto de dolor y las lágrimas de rabia de David Otorbi en la camilla tras romperse en Mestalla

Sadiq completa por primera vez una sesión tras su lesión

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ValenciaJavier Aguirre prepara el estreno del Valencia CF en la Copa del Rey ante la UE Tavernes con la cantera presente y varias novedades que pueden reforzar al equipo. El técnico mexicano ha contado con el centrocampista Aaron Mayol, los centrales Iker Córdoba, Alejandro Panach, el delantero Aimar Blázquez, el mediapunta Jaume Durá y el lateral Rodrigo Gamón en las sesiones de trabajo previas al encuentro, una señal de que los jóvenes tienen su espacio en los planes del entrenador. El conjunto valencianista ya sabe que disputará la eliminatoria en Mestalla pero la teórica superioridad sobre el rival hará que tengan oportunidades en la competición del KO

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La presencia de estos futbolistas también sirve para dar por superada la polémica (si alguna vez la hubo) sobre el papel de los canteranos. Aguirre nunca ha querido convertirla en un conflicto y ya dejó clara su postura al recordar su propia experiencia en un Mundial. El entrenador considera que la edad no debe ser un impedimento y que los jóvenes deben aprovechar las oportunidades cuando llegan y la Copa se presenta como una opción real

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Copete y Foulquier, listos, Sadiq da otro paso

Además de los jóvenes, el Valencia puede recuperar efectivos importantes para la Copa. Dimitri Foulquier y Copete están entrenando con normalidad y apuntan a ser dos de las posibles novedades de la convocatoria. Ambos continúan dando pasos adelante y, si el cuerpo técnico considera que están preparados, pueden ofrecer alternativas a Aguirre en una competición que abre la puerta a repartir minutos y recuperar sensaciones, después de sus avances en los entrenamientos.

También ha habido buenas noticias con José Luis Gayà, que se ha ejercitado pese al fuerte golpe en la nariz que recibió de Gueye durante el partido ante el Villarreal. La nota negativa la protagoniza David Otorbi, que será baja y se someterá a pruebas esta tarde y este martes para conocer el alcance de su grave lesión, después de abandonar Mestalla entre lágrimas. Las primeras exploraciones son optimistas aunque está por confirmar el alcance de la lesión y, por ende, el tiempo de baja.

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Por último, Sadiq Umar ha completado la sesión por primera vez, aunque todavía necesita aproximadamente una semana para estar disponible. Aguirre gana alternativas de cara al futuro, mientras prepara una Copa en la que la cantera y las recuperaciones pueden tener protagonismo.