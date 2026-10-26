El Valencia CF que convenció a Pitchwise y su plan de futuro: cuatro razones para invertir 100 millones

Respaldan a Braulio Vázquez, Javier Aguirre y la actual cúpula directiva de la entidad

Javier Solís desvela dónde irá el dinero tras la venta del Valencia CF: “Una parte que irá al terreno de juego y otra a mejoras del club"

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ValenciaLa entrada de Pitchwise en el accionariado del Valencia CF abre una nueva etapa en la estructura de propiedad del club. El fondo estadounidense ha adquirido el 42 % de las acciones, aunque Meriton Holdings seguirá siendo el accionista mayoritario y Kiat Lim continuará como presidente. La operación contempla una inversión de 100 millones de euros destinada a reforzar los primeros equipos masculino y femenino, mejorar los recursos de alto rendimiento y las instalaciones de entrenamiento, además de completar el Nou Mestalla. Pero ¿qué hay detrás de los nuevos accionistas del Valencia CF?

Las claves de la llegada de Pitchwise al Valencia CF: Nou Mestalla, instalaciones y primer equipo masculino y femenino

Los dos socios directores de Pitchwise tienen intención de participar activamente en la dirección estratégica y la gobernanza del Valencia CF, trabajando estrechamente con Kiat Lim y la cúpula directiva. Sus primeras prioridades pasan por finalizar el Nou Mestalla y ejecutar la inversión de 100 millones de euros en los primeros equipos masculino y femenino, pero también mejorando departamentos como los servicios médicos, los recursos de alto rendimiento y las instalaciones de entrenamiento de los profesionales y la cantera.

Tal y como ha podido contrastar este medio, Pitchwise nació con el objetivo de encontrar un club que reuniera cuatro características: competir en una liga nacional sólida, disponer de infraestructuras propias, contar con una trayectoria destacada en la formación de talento y tener proyección internacional, una gran base social y potencial de crecimiento. Y ahí, es evidente. El Valencia CF encaja en esos cuatro criterios.

Les ha atraído la historia del club, como comentaron Ann Rodriguez y Corey Woolfolk en sus respectivos Linkedin. El fondo destaca la presencia del club en LaLiga, la próxima apertura del Nou Mestalla, la calidad de su cantera y sus cien años de historia, respaldados por una afición fiel. Kiat Lim ha pasado mucho tiempo con Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, que también han visitado Valencia en numerosas ocasiones.

Apoyo a Braulio Vázquez, Javier Aguirre y la actual directiva

Según ha podido saber ElDesmarque la idea de los nuevos accionistas es contar el equipo directivo actual y que permanezca en sus puestos. De hecho, se han reunido ya con directivos como Javier Solís, Inma Ibáñez, Jorge García o Cristhian Schneider. Tiempo, apoyo y recursos necesarios para construir un equipo competitivo.

Pitchwise ha conocido antes del acuerdo los últimos movimientos en el club. El fichaje de Braulio Vázquez, el de Javier Aguirre y ha respaldado la reestructuración del área deportiva que Kiat Lim impulsó en septiembre. Los nuevos accionistas consideran que ambos acaban de comenzar su trabajo y que el club necesita estabilidad para alcanzar sus objetivos al margen de derrotas como la sufrida ante el Villarreal.

La idea que transmiten cuando preguntas por los nuevos accionistas es que ansían lograr rendimiento económico a través del resultado deportivo. Su planteamiento pasa por mantener una estrategia de inversión clara y dar tiempo a los responsables deportivos. El objetivo es que todos los estamentos trabajen en la misma dirección y que los equipos reciban el apoyo y los recursos necesarios para competir.

La nueva época empieza ahora: mensaje para la afición che

Los nuevos inversores conocen de primera mano lo que piensa la afición. Saben que están hartos de luchar por no descender y la gestión de Peter Lim y que quieren hechos. Por eso, su primera apuesta es una inversión directa en el club, acompañada del compromiso de destinar recursos a los equipos masculino y femenino y completar el Nou Mestalla. La idea es que se valore la nueva etapa por los cambios que se produzcan a partir de ahora. El reto de Pitchwise será convertir esos compromisos en resultados tangibles, tanto en el terreno de juego como en la modernización de las infraestructuras y el funcionamiento de la entidad.