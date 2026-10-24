Qué fortunas multimillonarias están detrás de la compra del 42% del Valencia CF: Wallmart, Denver Broncos, KKR...

David Torres Valencia, 24 OCT 2026 - 12:02h.

Los dueños de los Denver Broncos y los fundadores de KKR ponen su dinero detrás del Valencia CF

¿Qué y quiénes son Pitchwise Holdings, Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, nuevos accionistas del Valencia CF?

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Detrás de la venta del 42% del Valencia CF hay grandes fortunas estadounidenses con experiencia en el deporte profesional y las finanzas internacionales. Pitchwise Holdings, el grupo que lideran Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, ha alcanzado un acuerdo con Kiat Lim para entrar en el accionariado del club, valorado en 1.250 millones de euros, con una inyección de 100 millones para invertir directamente en la entidad. Pero detrás están Greg y Carrie Penner, George Roberts y Henry Kravis figuran entre los grandes inversores que respaldan a Pitchwise Holdings, el consorcio que compra el 42% del club y prevé aportar 100 millones de euros.

Penner Sports Group (Wallmart, Denver Broncos, Colorado Rockies..)

Uno de los nombres más destacados es Penner Sports Group, la sociedad familiar fundada en 2022 por Greg y Carrie Penner. Greg preside el consejo de administración de Walmart, el gigante estadounidense de la distribución, y dirige los Denver Broncos, una de las franquicias más conocidas de la NFL. Carrie pertenece a la familia Walton: es hija de Rob Walton y nieta de Sam Walton, fundador de Walmart.

Los Penner también tienen intereses en el béisbol. Su grupo posee una participación minoritaria en los Colorado Rockies, equipo de las Grandes Ligas estadounidenses. La entrada en el Valencia amplía su presencia en el deporte profesional y supone su apuesta por un club de fútbol europeo.

George Roberts y Henry Kravis

Junto a ellos aparecen George Roberts (223 más rico del mundo) y Henry Kravis (258 más rico según Forbes), cofundadores y copresidentes ejecutivos de KKR, una de las grandes firmas internacionales de inversión, creada en 1976. Ambos respaldan Pitchwise con sus intereses inversores personales y aportan el peso financiero de dos empresarios acostumbrados a participar en grandes operaciones corporativas.

George Roberts y Henry Kravis son dos de los financieros más influyentes del planeta y los cofundadores de KKR (Kohlberg Kravis Roberts), uno de los fondos de inversión e infraestructura más grandes y poderosos del mundo. Primos hermanos y pioneros de Wall Street, saltaron a la fama global en los años 80 al perfeccionar las compras apalancadas (LBO), una estrategia con la que adquirieron corporaciones gigantescas como RJR Nabisco, operación que inspiró el famoso libro y película Bárbaros a las puertas. Considerados auténticas leyendas del capitalismo moderno y dueños de multimillonarias fortunas, estos magnates estadounidenses son conocidos por su agresiva visión empresarial y por transformar por completo el mundo de las altas finanzas globales.

George Roberts y el fondo de inversión KKR cuentan con experiencia en el sector deportivo. En 2026, KKR anunció la adquisición de Arctos Partners, firma especializada en inversiones en franquicias deportivas con participaciones en distintas organizaciones profesionales. Entre ellas figuran los Atlanta Falcons, de los que dominan un pequeño porcentaje. Su presencia en el deporte estadounidense también se extiende a entidades como los Golden State Warriors, Los Angeles Dodgers y Buffalo Bills. En Europa, KKR invirtió en 2014 un total de 61,2 millones de euros en el Hertha Berlín, a cambio de una participación del 9,7% en el club alemán.

La operación abre una nueva etapa para el Valencia, aunque Meriton seguirá siendo el accionista mayoritario y Kiat Lim continuará como presidente. La gran incógnita es cómo se traducirá la llegada de estas fortunas en la gestión del club, la inversión en la plantilla y el futuro del Nou Mestalla.