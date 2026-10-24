David Torres Valencia, 24 OCT 2026 - 17:19h.

Qué fortunas multimillonarias están detrás de la compra del 42% del Valencia CF: Wallmart, Denver Broncos, KKR...

"Me hubiera gustado que hubiera vendido todo" o "Que se vaya a su casa" es el deseo che

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La venta del 42% de las acciones del Valencia CF a Pitchwise Holdings ha abierto un nuevo escenario en Mestalla, pero la afición valencianista mantiene la cautela después de doce años bajo el control de Peter Lim. La operación, que valora al club en 1.250 millones de euros y contempla una inyección de 100 millones de euros de nuevo capital, ha despertado esperanzas, aunque también dudas sobre el futuro de la entidad. Parece que Peter Lim da un paso atrás en el Valencia CF, su hijo Kiat Lim seguirá al frente del club como presidente. Sin embargo, muchos valencianistas desean que la operación sea el principio de una salida definitiva del máximo accionista de Meriton. En una encuesta a pie de calle, los aficionados han expresado a ElDesmarque sus opiniones sobre la entrada de los nuevos inversores, la posible marcha de Lim y, sobre todo, la necesidad de reforzar la plantilla.

La afición quiere la salida definitiva de Peter Lim

El deseo de que Peter Lim abandone por completo el Valencia CF se repite entre los entrevistados. "Personalmente, me gustaría que la hubiera vendido todo, porque estamos hartos ya de mentiras y de falsas promesas", explica Fran, que espera que la operación tenga consecuencias reales.

En la misma línea se expresa Lucas, que considera que el objetivo de cualquier valencianista es que el máximo accionista deje de controlar el club. Otros aficionados ven la venta del 42% como el primer paso hacia un cambio de propiedad más amplio.

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Antonio Pacheco, aficionado de Santa Pola, va más allá y pronostica que Peter Lim no terminará la temporada al frente de la entidad. Una percepción que convive con la prudencia de quienes prefieren esperar antes de valorar las consecuencias de la operación.

La entrada de Pitchwise también genera reservas. Alejandro Quílez resume ese sentimiento: "De momento me mantengo neutro. Parece que sí, pero no me quiero aventurar tampoco, no nos pase otra vez lo mismo".

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Los 100 millones y la exigencia de fichajes

La otra gran preocupación de la afición es el terreno deportivo. Los valencianistas esperan que los 100 millones anunciados se traduzcan en una mejora de la plantilla, especialmente en el mercado de invierno.

"Si es verdad que van a invertir los 100 millones que han dicho, esperemos que lo cumplan", señala Moisés, que considera prioritario reforzar la delantera y mejorar el equipo en todas sus líneas.

Otros aficionados reclaman un delantero centro y un central. También hay quienes ponen el foco en la cantera, uno de los principales activos históricos del Valencia CF.

Hugo confía en que llegue algún fichaje de mayor nivel en invierno, mientras que Lucas considera que la inversión más importante podría llegar en verano. En cualquier caso, la exigencia es compartida: el dinero debe llegar al césped. "Con 100 millones, si no se notan en los fichajes, es para dejar de ser abondos", resume uno de los aficionados, que espera que la nueva etapa permita al equipo recuperar competitividad.

Por ahora, el mensaje de la grada es claro: la venta del 42% genera expectativas, pero la confianza no se recuperará con anuncios. Los aficionados quieren resultados, fichajes y un cambio real en la gestión del Valencia CF.