David Torres 24 OCT 2026 - 14:11h.

Jugó durante una década como futbolista en Estados Unidos

¿Qué y quiénes son Pitchwise Holdings, Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, nuevos accionistas del Valencia CF?

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ValenciaCorey Woolfolk ha lanzado su primer mensaje al valencianismo tras anunciarse la entrada de Pitchwise Holdings en el accionariado del Valencia CF. El empresario estadounidense, que junto a Ann Rodriguez ha construido el consorcio que adquiere el 42% de las acciones de Meriton Holdings, ha expresado su ilusión por iniciar esta nueva etapa y ha asegurado que el trabajo acaba de empezar. "¡Qué viaje!", ha escrito Woolfolk, que ha destacado el año de trabajo que ha compartido con Rodriguez para construir Pitchwise Holdings. Ambos partieron de una visión común sobre cómo debía ser una propiedad "reflexiva y a largo plazo" en el fútbol. La operación supone un hito en ese camino y, como la propia Ann Rodriguez, Corey ha querido mostrar su alegría en Linkedin.

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Corey Woolfolk conecta el mundo del fútbol con el capital institucional. Combina una trayectoria profesional de una década como futbolista en Estados Unidos con experiencia en los sectores de la biotecnología y el capital riesgo, además de experiencia en inversión futbolística en clubes de Europa y Sudamérica.

De la mano de Kiat Lim

El nuevo accionista también ha dedicado unas palabras al club y a su afición. "El Valencia CF es un club especial. Su historia, sus apasionados seguidores y su lugar en el fútbol español hacen de esta una oportunidad extraordinaria, y la afrontamos con humildad y ambición", ha señalado.

Woolfolk también ha apuntado directamente a la relación con la actual propiedad y la estructura ejecutiva de la entidad. "Estamos entusiasmados de trabajar junto a Kiat Lim y el equipo del Valencia para ayudar al club a desarrollar su enorme potencial, tanto dentro como fuera del campo", ha añadido.

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El empresario ha agradecido el apoyo de los socios inversores, asesores y personas que han acompañado el proyecto durante el último año. Su mensaje concluye con una declaración de intenciones: "El trabajo de verdad acaba de empezar, y no podría estar más emocionado por lo que viene".

La operación valora al Valencia CF en 1.250 millones de euros y contempla la aportación de 100 millones de euros de nuevo capital, disponibles para invertir directamente en el club. La entrada de Pitchwise Holdings está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), un paso necesario para que la operación pueda completarse.

El mensaje completo de Corey Woolfok

Este es el mensaje del Corey Woolfolk

Qué viaje!

Ha sido una experiencia increíble asociarme con Ann Rodriguez para construir Pitchwise Holdings durante el último año. Empezamos con una visión compartida de cómo podría ser una propiedad reflexiva y a largo plazo en el fútbol, y hoy marca un hito emocionante en ese camino.

El Valencia CF es un club especial. Su historia, sus apasionados seguidores y su lugar en el fútbol español hacen de esta una oportunidad extraordinaria—y la afrontamos con humildad y ambición.

Estamos entusiasmados de trabajar junto a Kiat Lim y el equipo del Valencia para ayudar al club a desarrollar su enorme potencial, tanto dentro como fuera del campo.

Un enorme agradecimiento a nuestros socios inversores, asesores y a los muchos amigos que nos han apoyado y creído a lo largo del camino. Nada de esto ocurre sin ti.

El trabajo de verdad acaba de empezar, y no podría estar más emocionado por lo que viene.