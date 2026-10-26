Los fondos de inversión en el fútbol español antes que Pitchwise y el caso del Atlético: Qué puede esperar el Valencia CF

Diferencias y similitudes con los cambios accionariales de ambos trasatlánticos del fútbol español

El Valencia CF que convenció a Pitchwise y su plan de futuro: cuatro razones para invertir 100 millones

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La venta del 42 % del Valencia CF a Pitchwise Holdings confirma la creciente irrupción de los fondos de inversión en el fútbol profesional español, en línea con la tendencia global que ha transformado la propiedad de grandes clubes europeos como el AC Milan, el Liverpool y el Chelsea. Sin embargo, los ejemplos más cercanos en el tiempo y el espacio son los del Espanyol y, sobre todo, el Atlético de Madrid, por tamaño del club y porcentaje de la operación. La entrada de los fondos inversores en este sector ha sido impulsado por el atractivo financiero que representan muchos deportes profesionales, sobre todo por los derechos de transmisión, ya sea televisivos o por plataformas de 'streaming', y por el crecimiento de las apuestas deportivas.

El caso del Atlético de Madrid y Apollo: similitudes y diferencias

El Atlético de Madrid hizo oficial el pasado mes de noviembre de 2025 la entrada de Apollo Sports Capital como accionista mayoritario del club. Concretamente, el grupo de inversión (que es el principal competidor en fondos con KKR, el fondo que está detrás de la compra del Valencia CF) se hizo con el 57% de las acciones de la entidad, pagando cerca de 1.400 millones de euros a la sociedad formada por Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín. Las diferencias, a simple vista, son evidentes. Apollo compra más de la mitad del accionariado y el valor del club es el doble de un Valencia que ha sido valorado en 1250 millones de euros.

En marzo de 2026 se constituyó el nuevo consejo del Atlético de Madrid. Pese al cambio accionarial, Cerezo seguirá como presidente y Gil Marín como CEO durante los próximos años, con el objetivo de dar estabilidad al club sin grandes sobresaltos en el palco. Además, David Villa se ha incorporado como principal cara visible al consejo rojiblanco. Es decir, como en el Valencia que seguirá Kiat Lim y la actual dirigencia con Javier Solís, Inma Ibáñez, Jorge García, Cristhian Schneider....

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Además, la intención es que Ann Rodriguez y Corey Woolfolk se incorporen al club a medio plazo, como hizo Apollo en el Atlético.

¿Cómo se ha traducido esto en lo deportivo y lo económico?

De momento, con pocas novedades, si bien es cierto que el verano ha estado por la posición de fuerza de Gil Marín con el 'caso Julián Álvarez'. Una posición de fuerza que estuvo respaldada por todo el consejo y que parecía mandar un mensaje claro: el Atlético ha dejado de ser un club vendedor. En verano hubo un gasto total de 123 millones en fichajes y 60 millones en ventas, por lo que tampoco se produjo una gran revolución en cuanto a inversión.

El pasado mes de agosto, se acordó también una ampliación de capital de 100 millones de euros que, de momento, no se ha traducido en una gran inversión en lo deportivo, ya que buena parte de ese dinero va dirigida a la Ciudad del Deporte del Metropolitano. El objetivo del equipo, además, se mantiene de la misma manera que en los últimos años: alcanzar la tercera plaza liguera y, a partir de ahí, luchar y soñar por los títulos.

El desembarco de los fondos en el fútbol español, muy alejado del precio del Valencia CF

Más alejados del caso del Valencia CF están otros como el Espanyol o el Girona. Así en 2025, el fondo de inversión Velocity Sports Partners —propietario del Burnley FC británico— cerró la compra del 99,65 % del capital social del RCD Espanyol por 130 millones de euros. La operación puso fin a casi una década de gestión del empresario chino Chen Yansheng. Ahora Lim ha vendido el 42% del Valencia CF por el triple. Las diferencias son notables.

El City Football Group es el principal accionista del Girona FC desde 2017, alcanzando el 47 % del capital social en 2020 tras la reestructuración accionarial de la entidad. Recientemente ese porcentaje ha sido valorado en unos 44 millones de euros. Como se puede observar, muy alejado de las cifras que manejan Pitchwise y el Valencia CF.

En Segunda División hay una clara apuesta de los inversores extranjeros. En esta lista se incluyen el Sporting de Gijón, Almería, Albacete, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Leganés y Real Valladolid, así como Cultural leonesa y Zaragoza, en Primera Federación... Pero obviamente son situaciones muy diferentes por tamaño del club.

¿Y en Europa?

Entre los clubes europeos en manos de inversionistas extranjeros figuran, como recoge la agencia EFE, el Arsenal FC. El estadounidense Stan Kroenke, dueño de varias franquicias deportivas en EEUU, tomó una pequeña participación en el Arsenal y después, en 2011, pasó a ser accionista mayoritario.

El Abu Dhabi United Group, del jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, adquirió el Manchester City por unos 250 millones de euros en 2008, mientras que el estadounidense Fenway Sports Group compró el Liverpool por más de 300 millones de euros, en 2010.

Asimismo, la firma china Suning, del empresario Zhang Jindong, adquirió en 2016 el 70 % del Inter de Milán por 270 millones, y la estadounidense RedBird Capital Partners compró el AC Milan por unos 1.200 millones de euros. Fue en 2022.