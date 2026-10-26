David Torres Valencia, 26 OCT 2026 - 09:19h.

La intención es que los fondos estén a disposición del Valencia CF lo antes posible

Javier Solís desvela dónde irá el dinero tras la venta del Valencia CF: “Una parte que irá al terreno de juego y otra a mejoras del club"

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El Valencia CF afronta una nueva etapa accionarial tras el acuerdo entre Meriton Holdings y Pitchwise Holdings para la venta de un paquete del 42 % del capital. La operación, que valora al club en 1.250 millones de euros, contempla una inyección de 100 millones de euros de nuevo capital para invertir directamente en la entidad. Sin embargo, ¿cuánto dinero llegará realmente al césped y qué margen tendrá Braulio Vázquez para reforzar la plantilla en el mercado de invierno? La respuesta es sí, a tenor de lo que explicó el director general Javier Solís, que dijo que parte irá a instalaciones, pero otra al campo.

La intención es que los fondos estén a disposición del Valencia CF lo antes posible y que lleguen a tiempo para el mercado de fichajes de enero. Esta inversión constituye uno de los principales compromisos de Pitchwise y debe servir para reforzar los primeros equipos masculino y femenino, mejorar los recursos de alto rendimiento y avanzar en las necesidades de las instalaciones deportivas, aseguran a ElDesmarque este domingo fuentes conocedoras de la operación. Por lo tanto, Braulio tendrá dinero en enero..

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Superada esta fase, el director deportivo valencianista ya trabaja con Javier Aguirre en la planificación deportiva de los próximos meses, en un escenario en el que cada incorporación puede resultar determinante, aunque Aguirre tras la derrota contra el Villarreal no quisiera hablar de fichajes. No sé nada de fichajes en enero, no me han dicho nada. Me preocupo por los resultados", dijo al ser preguntado por las declaraciones de Javier Solís.

El caso es que la llegada de los nuevos inversores abre una oportunidad para mejorar las posibilidades del equipo, aunque el dinero anunciado no se traduce automáticamente en un presupuesto de fichajes de esa cantidad. Además, la operación todavía necesita el visto bueno del Consejo Superior de Deportes (CSD), un paso pendiente para que pueda completarse.

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El Fair Play financiero marca el límite

La normativa que regula el coste de plantilla deportiva en el fútbol profesional establece que las inyecciones de capital pueden incrementar ese límite hasta un máximo del 25 % de la cifra de negocio del club por temporada. En el caso del Valencia CF, ese porcentaje se sitúa aproximadamente entre los 25 o 26 millones de euros según su presupuesto actual.

Peter Lim ya recurrió a una operación de capitalización de deuda de 35 millones durante el pasado verano. Aquel movimiento permitió ampliar el límite de coste de plantilla en alrededor de 17 millones de euros y afrontar los fichajes, los pagos y y despidos. Ahora, la entrada de Pitchwise abre la puerta a una nueva mejora del Fair Play financiero, aunque no permite destinar los 100 millones íntegramente a fichajes (sólo hasta alcanzar el 25% de la cifra de negocio ahora). En verano la historia será diferente y podrían gastarse 30 millones de euros.

De esta forma, con las cifras actuales, tal y como ha avanzado la Cadena SER, el club podría disponer de unos 12 millones de euros adicionales de margen para ampliar el coste de plantilla deportiva gracias a la nueva inyección, una vez que la operación reciba las autorizaciones correspondientes. Estos millones serían añadidos a la cantidad que se dejó pendiente de gastar en verano.

Los tres millones que quedaron sin gastar en verano

A esa cantidad hay que sumar el margen que el Valencia CF conservó al cierre del último mercado estival. La entidad no consiguió cerrar la incorporación del central de jerarquía y del delantero que intentó fichar en los últimos días y dejó sin utilizar alrededor de tres millones de euros de Fair Play financiero.

La suma de ambos conceptos sitúa el margen potencial para enero en una horquilla de entre 13 y 15 millones de euros. Por tanto, Braulio Vázquez podría contar con entre 12 y 15 millones de euros de coste de plantilla para afrontar el mercado invernal, siempre condicionado a la aprobación de la operación y a la situación económica definitiva del club.

No todo es para pagar fichajes: salario, amortizaciones...

Hay un matiz fundamental: esa cifra no equivale al dinero disponible para pagar traspasos. El límite debe cubrir el coste total de cada operación, incluidos el salario del futbolista, la amortización del precio de compra y, cuando corresponda, otros conceptos computables. Un fichaje por varios millones puede consumir una parte importante de ese margen durante la temporada.

La pregunta, por tanto, no es cuánto dinero aportará Pitchwise, sino cuánto podrá transformar el Valencia en refuerzos. Y ahí es donde se moverá Braulio en enero.